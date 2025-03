Luto en la música: la repentina muerte de una famosa cantante

Una famosa cantante falleció a los 63 años.

La música mundial está de luto por la reciente muerte de una famosa cantante a los 63 como consecuencia de un accidente de auto vivido después de un show. Se trata de una voz trascendental en el género soul de las últimas décadas, por lo que la noticia fue replicada en los medios especializados en música más leídos a nivel internacional.

La artista viajaba desde Alabama a Atlanta cuando su auto volcó y fue embestido por un camión de carga, según informó el manager de la artista al medio The Associated Press. La voz de canciones No More Rain y Brotha perdió su vida en el acto, en el siniestro vial que vivió en la ruta a la altura de la ciudad de Montgomery, donde sin saberlo dio su último concierto.

Se trata de Angie Stone, artista que tuvo tres nominaciones a los Premios Grammy, tras lograr un lugar en la industria neo-soul en los 2000, cuando este género tuvo su auge. "Nunca en un millón de años esperábamos recibir esta horrible noticia. Todavía estamos tratando de procesarlo y estamos completamente desconsolados", sostuvieron los hijos de la cantante en un comunicado publicado por SRG Group.

Las muertes recientes en el espectáculo argentino

Lidia Catalano

La Asociación Argentina de Actores publicó la noticia sobre la muerte de la actriz de películas como Esperando la Carroza, La historia oficial, Camila, Yo nena, yo princesa, entre muchos otros. "Con profundo pesar, despedimos a la querida actriz y afiliada Lidia Catalano, quien ha dejado una marca imborrable en todas las ramas de la actuación. Acompañamos a sus seres queridos en este doloroso momento", indicaron en el comunicado que compartieron.

Angie Stone tenía 63 años.

Alejandra Darín

Desde la mencionada entidad informaron sobre el fallecimiento de Alejandra Darín e hicieron un resumen de sus décadas de trayectoria. "Estaba afiliada a la Asociación Argentina de Actores desde 1973. A partir de 2011, y hasta la actualidad, presidió nuestro sindicato, habiendo sido reelegida el pasado 25 de noviembre. Su extensa labor teatral incluye títulos como Un informe sobre la banalidad del amor, Tierra del Fuego, Un hombre equivocado, Copenhague, El libro de Ruth, Código de familia, A la izquierda del roble, Scalabrini Ortiz, Las de Barranco, Crimen y castigo, El evangelio de Evita, Moscú, Esquirlas", remarcaron en la Asociación Argentina de Actores.

"En televisión, trabajó en más de 50 ficciones, entre ellas, Dulce Ana, Una voz en el teléfono, La extraña dama, Rincón de luz, De carne somos, Alguien que me quiera, Son amores, Nosotros y los miedos, Poliladron, Nueve lunas, Alta comedia, Las 24 horas, Sin condena, Media falta, La leona, Verdad consecuencia, Por ese palpitar. Su trabajo cinematográfico incluye los films Samy y yo, Un minuto de silencio, Ni Dios, ni patrón, ni marido, Oblivion, Historias breves VI, entre otros", cerraron.

Atilio Veronelli

"Con profundo pesar despedimos al actor, autor y director Atilio Veronelli. Llevó adelante una amplia trayectoria artística, destacándose especialmente en su faceta de comediante. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos", escribieron desde la asociación.