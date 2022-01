Los Beatles: por qué se separaron y la necesidad de culpar a Yoko Ono

Pese a que los Beatles se separaron en 1970, todavía quedan dudas acerca de cuáles fueron los motivos de la controvertida ruptura. ¿Fue Yoko Ono? ¿Por qué se señaló a la pareja de John Lennon como la culpable de la separación?

La guerra terminó: por qué Yoko Ono no fue la culpable de la separación de The Beatles.

La guerra terminó: por qué Yoko Ono no fue la culpable de la separación de The Beatles.

Durante más de 50 años, circularon cientos de teorías acerca de cuáles fueron los motivos de la separación de The Beatles, considerada la mejor banda de rock en toda la historia. Sin embargo, hubo una que la opinión pública repitió una y otra vez: "Fue por culpa de Yoko Ono". Esta idea prevaleció a lo largo del tiempo. Se escribieron miles de artículos en los periódicos, blogs, sitios web, foros de debate y hasta se filmaron decenas de películas y documentales. Sin embargo, más de medio siglo después, un documental le puso claridad al asunto que tiene como protagonistas a los miembros del grupo integrado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

La banda que se formó en 1960 en Londres (Inglaterra), y que logró trascender a lo largo de todo el mundo con una gran cantidad de éxitos, duró apenas 10 años. En 1970, la noticia de la separación puso triste a millones de fanáticos de todo el mundo. Cada uno de los genios que integraban el grupo siguió su propio camino musical, aunque hubo una pregunta que no dejó de resonar en ninguna parte... ¿por qué se separaron?

Absolutamente nadie podía comprender qué es lo que había sucedido. ¿Cómo es que se separaron teniendo tanto éxito? Si apenas estaban por lanzar el aclamado álbum "Let it Be", colmado de clásicos y canciones que hoy son aclamadas en el mundo. Los medios de comunicación no tardaron en brindar una respuesta, pues "debían" hacerlo para captar la atención del público y, por supuesto, llenar espacios para vender. Y Yoko Ono, que en 1966 conoció a John Lennon y fue su compañera inseparable incluso en las grabaciones de la banda, cargó con la responsabilidad. No por deseo propio sino más bien por una construcción o idea machista que la prensa, fanáticos y fanáticas le impusieron.

The Beatles, en el documental de "Get Back".

Get Back, la canción cuya letra animó la idea de que Yoko Ono fue la culpable de la separación de The Beatles

La famosa y aclamada canción "Get Back", publicada en abril de 1969, fue clave en la construcción de la idea de la prensa y los fans de que Yoko Ono era una molestia para Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Es que la letra, escrita principalmente por Paul, aunque también está acreditada a Lennon, habla sobre "Jo Jo", una persona a la que no quieren cerca y la quieren enviar de regreso a su casa. "Vuelve a donde alguna vez perteneciste. ¡Vuelve, Jo Jo!", reza el hit.

La importancia del documental "Get Back" para desmitificar la idea de que Yoko Ono fue la culpable de la ruptura de The Beatles

El documental "Get Back" -dirigido por Peter Jackson-, que fue lanzado en la plataforma de Disney+ en noviembre de 2021 y reúne más de siete horas de grabaciones originales con charlas, anécdotas, peleas, discusiones y momentos divertidos de The Beatles, le puso claro sobre lo oscuro a este asunto colmado de teorías machistas y conspirativas para tratar de justificar la inesperada ruptura de la banda británica en 1970.

Uno de los puntos que muestra claramente en el documental es que Yoko no se metía "de prepo" a las salas de ensayo sino que era invitada por el propio John a las grabaciones y, en consecuencia, el resto de los miembros lo aceptaban. De hecho, otras parejas también presenciaban algunos de los ensayos (se la puede ver a Linda, esposa de Paul), con la diferencia de que quizás no tenían tanto protagonismo frente a las cámaras o no se mostraban cerca de los instrumentos. Y ni siquiera hacía un solo comentario o interfería en las formas, modos o notas musicales cuando tocaban. Lo cierto es que, de una u otra forma, la bronca por parte de la prensa y los fans era que una mujer tuviera protagonismo en aquellas escenas de ensayos. Y en verdad, la banda era la que le había abierto las puertas...

Yoko Ono, junto a John Lennon.

El tuit que Yoko Ono compartió tras el lanzamiento del documental "Get Back" sobre The Beatles

Tras el lanzamiento del documental "Get Back", dirigido por Peter Jackson, Yoko Ono compartió una nota que hacía foco en la gran cantidad de fanáticos y fanáticas de The Beatles que sostuvieron que, a partir de las imágenes recientemente publicadas, la japonesa no fue el motivo de la ruptura de la banda.

Los motivos de la ruptura de The Beatles: por qué se separaron

The Beatles ya no tenían proyectos en común

A diferencia de Paul McCartney, que no dejaba de empujar, entusiasmar al resto y liderar, algunos miembros de la banda como George Harrison y John Lennon ya estaban cansados de estar juntos en todo momento y no tenían la misma motivación que en los inicios. Precisamente, en el documental "Get Back", se puede ver claramente que John Lennon y George Harrison ya no estaban tan enfocados en el proyecto grupal de The Beatles. Asimismo, ambos artistas habían crecido mucho en lo profesional y tenían aspiraciones a componer por su cuenta.

Por ejemplo, y en lo que respecta a la situación de John Lennon, hay una escena en la que McCartney asegura que su amigo no tendría dudas en elegir a Yoko Ono antes que a la banda. "Ellos dos quieren estar juntos. Que los amantes se queden juntos, pero no es tan malo. Obtuvimos mucho de The Beatles, así que creo que lo de John... si él tuviera que elegir entre Yoko y The Beatles, elegiría a Yoko".

The Beatles, una de las bandas más importantes de la historia del rock y la música.

Luego, una de las personas que también acompañaba a la banda lo interrumpió y le comentó: "El otro día que estábamos hablando, John dijo que no quería ser un Beatle". Y le consultó: "¿Componían juntos más que antes de que ella llegara?". Paul lo observó y reconoció: "Sí, se enfrió porque no tocábamos juntos. Vivíamos juntos cuando tocábamos juntos. Estábamos en el mismo hotel, a la misma hora y cada mañana. Mientras estés cerca todo el día, algo crece. Y cuando no estás tan cerca, nada sucede".

"De hecho, musicalmente, tocamos mejor que nunca. En eso estamos bien. Es sólo el asunto de estar juntos", agregó McCartney. Y concluyó con una reflexión acerca de lo difícil que le resultaba componer sin sentir una conexión musical con su amigo John, que ya tenía un estilo de vida completamente diferente: "Es difícil comenzar de cero con Yoko ahí porque comienzo a escribir sobre muro blancos. Sólo porque creo que a John y a Yoko les gusta eso". Finalmente, le quitó responsabilidad a la japonesa por aquellos desentendimientos que tenía con John: "Ella es genial, ella es estupenda. Sólo quieren estar juntos así que es una tontería de parte mía o de cualquiera, intentar decirles: 'No, no pueden'".

Las rispideces y los roces entre los miembros de la banda

En el documental, se pueden observar algunas discusiones y malos momentos entre los miembros de The Beatles. Pese a que se divierten en diversos tramos de las composiciones y grabaciones, también discuten y discrepan en varias oportunidades. Incluso, en uno de las escenas más resaltantes, se puede ver a George Harrison anunciar su salida de la banda. Esto ocurre al momento de que Paul McCartney y John Lennon componen el tema "Two of Us". El talentoso guitarrista los observa en silencio y luego manifiesta: "Dejo la banda ahora". Días después, y a partir de una serie de reuniones, Harrison regresó. Lo curioso de esto es que este fragmento recién salió a la luz en 2021; mientras que el director Michael Lindsay-Hogg no obtuvo permiso para publicarlo en la película "Let it Be", lanzada en 1970 “Let it Be”, año en que se produjo la ruptura.

¿Más curiosidades? Sí, hay una más: minutos después de la salida de Harrison, se puede ver una escena en el que los miembros restantes de la banda e incluso Yoko Ono tocan diversos instrumentos. La japonesa y pareja de John Lennon lanza gritos y luego Paul McCartney brinda un comentario sumamente increíble. Como si se tratara de una profecía, a modo de broma advirtió: "Va a ser algo increíblemente cómico dentro de 50 años; se separaron porque Yoko se sentó en un amplificador". Y tenía razón...

La muerte de Brian Epstein

La pérdida del manager, Brian Epstein, en 1967, significó un duro golpe para The Beatles, teniendo en cuenta que cumplía no sólo un rol fundamental en la representación de la banda sino también como una suerte de "padre" de cada uno de ellos. Esto provocó que Paul McCartney tomara un rol aún más preponderante como líder de la banda, detalle que no terminó del caer de todo bien en ciertos momentos.