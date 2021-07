Lea Lopatín lanzó No le des más vueltas, su nueva canción: "Mi sonido es espacial y flashero"

El guitarrista continúa el camino musical que arrancó en el 2020 con LEA y habló con El Destape por el lanzamiento de No le des más vueltas, su nueva canción.

A diferencia de otros artista, a Lea Lopatín la pandemia le sirvió como una especie de impulso: tras más de dos décadas en la música lanzó LEA, su primer disco solista. Con el envión de ese debut solista, Lopatín compartió este viernes 23 de julio No le des más vuelta, "una mirada introspectiva al pasado, al presente y al futuro". Con el lanzamiento de su nueva canción como excusa, el artista habló con El Destape sobre su despertar solista, su música, la pandemia y lo que se viene.

"No era temor, no hubo tampoco un punto de quiebre, sino que surgió de manera natural, sin pensar mucho. 'No pensé más de la cuenta', como dice mi nueva canción", recuerda Lea Lopatín sobre cómo surgió la idea de darle rienda a su carrera solista. Claro que no es un debutante en la música: es parte fundamental en Turf y Poncho desde que ambas bandas se formaron en 1995 y el 2009, respectivamente. "Fui juntando material, hice cosas nuevas, cosas que tenía, y así, entre botellas de vino y home estudios, grabamos ese disco", detalla sobre ese iniciático LEA, que vio la luz en mayo del 2020.

Un poco más de un año después, y con una extensa pandemia mediante, el artista estrenó No le des más vuelta, una nueva evidencia de su apertura musical. "Esto es como un punto intermedio, porque la verdad que yo soy un chabón muy abierto musicalmente y muy intrépido en eso", analiza Lopatín sobre el sonido de sus canciones en plan solista, bastante diferente a lo que hace tanto en Turf como en Poncho, bandas en las que también forma parte del proceso compositivo. "Me gustan los nuevos sonidos y me gusta experimentar. Es un poco mi sonido, que a mi me gusta y por ahí en los otros proyectos no lo puedo volcar tanto. Mi sonido es espacial y flashero", termina de definir el propio cantante y guitarrista.

La pandemia obligó a los artistas a quedarse en casa, eso para algunos en materia compositiva fue algo bueno mientras que para otros significó un problema. "Lo único que teníamos para hacer los músicos era componer, grabar. Por suerte hice mucho de eso", reconoce Lopatín sobre cómo transitó el 2020 y lo que va del 2021. "Hasta llegué a hacer una cumbia", reconoce entre risas. Pero más de un año después de que comience la pandemia, el artista está un poco cansado de la misma: "La verdad es que artísticamente me pegó bien, ahora ya se me hizo un poco largo, me hace falta la parte de poder volver a tocar".

Con la campaña de vacunación contra el coronavirus cada vez más avanzada, Lopatín está esperanzado con lo que puede traer el fin del invierno y la llegada de la primavera: "Se va a poner todo un poquito más holgado y ahí obviamente que estaré presentando el tema nuevo". "En realidad presentando todo, porque el disco salió en pandemia y lo pude tocar dos veces nomás, o tres", reconoce el propio artista a la vez que revela que se "muere de ganas" de "viajar y volver a esa vida de locos de las giras".