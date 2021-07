La Reina del pop está de festejo: El primer álbum de Madonna cumple 38 años

En el álbum titulado Madonna figura clásicos de la artista como Everybody y Lucky Star.

Madonna, la indiscutida Reina del pop, está de festejo con el 38° aniversario de Madonna, su primer álbum de estudio que incluyó éxitos como Everybody y Lucky Star. Sus fanáticos le expresaron devoción a la artista en su cuenta de Instagram para festejar el inicio de una prolífica carrera de hits.

Al principio la cantante no estaba contenta con el resultado de la primera grabación de su disco inaugural por el cual el mismo pasó por varias modificaciones antes de ver la luz y convertirse en un suceso artístico. En ese entonces el productor del disco fue su novio, John Benitez. Como resultado el álbum de la diva se posicionó entre los primeros puestos de la lista Billboard y el estilo de Madonna se popularizó a escala mundial.

Ícono de la comunidad LGBTIQ+, el estilo que representaba Madonna, su forma de vestir y lo osado que fueron sus videoclips la llevaron a ser una de las figuras más destacadas de la década de los '80. Su segundo disco, Like a virgin, fue el toque de gracia para inmortalizarla como "La Reina del Pop". La estrella cuenta con miles de seguidores alrededor del mundo y continúa siendo la fuente de inspiración de las nuevas generaciones de artistas que buscaron hacerse un lugar en la industria de la música.

Hasta la actualidad Madonna sigue produciendo éxitos que se adaptan a las tendencias musicales y se erigen como fenómenos bailables únicos. Su último disco, Madame X, la devolvió a la gloria con temas como God Control y I Don´t Search I Find. A su vez, ha realizado colaboraciones icónicas con artistas como Britney Spears en Me against the music o con el también cantante Justin Timberlake en Four minutes. Recientemente, colaboró con la artista Nicki Minaj y con el latinoamericano Maluma.

Hace poco, Víctor Hugo Morales se refirió a Madonna y su fuerte defensa a favor de que Britney Spears recupere su tutela legal e independencia económica de su padre, Jamie Spears. "Respaldó todo lo que está sufriendo esta joven que rechaza la tutela que le imponen por motivos que envejecieron por completo. Spears por su lado recordemos, se presentó ante la justicia de Los Ángeles para pedir el fin de la tutela que pesa sobre ella desde 2008, y reaparece en la información por esto que Madonna le ha dedicado. Deseamos que efectivamente lo que reclama Madonna se haga realidad", subrayó el periodista.