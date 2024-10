Kylie Minogue vuelve a Argentina: cuántos shows dará, cuánto salen las entradas y dónde es

Kylie Minogue vuelve a Argentina: cuándo es el recital y cuánto salen las entradas.

A 16 años de su última visita la cantante y compositora australiana Kylie Minogue regresa a Argentina para dar un recital en el Movistar Arena. Cuándo es el show y cuánto estarán las entradas para ver a la diva australiana, creadora de hits como Can't get you out of my head, Magic o Padam Padam, entre otros.

"Te veo Latinoamérica. Tengo escalofríos de emoción…. ¡Argentina! ¡Uruguay! ¡Chile! ¡Brasil! ¡Colombia! ¡México!", escribió Kylie Minogue en sus redes sociales festejando el anuncio de su gira por Latinoamérica. La última vez que Kylie Minogue se presentó en Argentina fue en el 2008, cuando dio un show en el Club GEBA durante su tour KylieX2008. En este nuevo show, la artista presentará todas sus canciones de la dupla de discos Tension y Tension II, entre los que se incluyen canciones como Padam Padam y Diamonds, además de transitar algunos de los mejores momentos de su trayectoria musical.

La nueva visita de Kylie Minogue a Argentina será el próximo jueves 7 de agosto de 2025 para dar un show en el Movistar Arena, estadio ubicado en el barrio de Villa Crespo. En su larga trayectoria, la australiana vendió más de 80 millones de álbumes a nivel mundial y entre los premios que recibió se incluyen 4 BRITs, 2 MTV Awards y 2 Grammys. Además es la única artista mujer en tener 5 discos en el primer puesto en el Reino Unido por 5 décadas consecutivas.

Cómo conseguir entradas para Kylie Minogue y una sorpresa que alertó a los fans

Las entradas para el show de Kylie Minogue se pondrán a la venta el próximo lunes 28 de octubre a las 13 a través de la web oficial del Movistar Arena, en preventa exclusiva para clientes de Santander American Express en 6 cuotas sin interés. La venta general para todos los medios de pago recién será desde el martes 29 de octubre a las 13.

Por el momento, la productora DF Entertainment no comunicó el listado de precios a los que podrán conseguirse las entradas, pero muchos usuarios advirtieron que en la página web del Movistar Arena figura más de una fecha, por lo que se especula que Kylie podría haber cerrado más de un show como sorpresa para sus fanáticos.

Tensión es el décimo disco de su carrera y sus canciones están pensadas “para la pista de baile , ya que buscan el placer y de sensuales cortes pop”, según afirmó un comunicado de BMG. Kylie trabajó con varios productores en el álbum y siete de los temas fueron producidos y coescritos con sus colaboradores de siempre, Biff Stannard y Duck Blackwell.

Acerca del disco, la estrella pop dijo: “Empecé este álbum con la mente abierta y una página en blanco. A diferencia de mis últimos dos álbumes, no había un 'tema', se trataba de encontrar el corazón, la diversión o la fantasía de ese momento y siempre tratar de usarla a favor de la canción. Quería celebrar la individualidad de cada tema y sumergirme en esa libertad. Diría que es una mezcla de reflexión personal, rendición al club y subidón melancólico”. El último álbum de Kylie Minogue fue el celebrado Disco (2020), considerado por los críticos "uno de los mejores de su carrera musical".