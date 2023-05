Kylie Minogue estrenó Padam, Padam, nuevo adelanto de su décimo álbum

La cantante Kylie Minogue lanzó un adelanto de Tensión, su décimo disco, que marcará su regreso a las músicas luego de una pausa de tres años.

La cantante australiana Kylie Minogue lanzó su nueva y bailable canción Padam Padam, un nuevo adelanto de su álbum, Tensión, que saldrá a la luz el próximo 22 de septiembre y marcará su vuelta al ruedo discográfico después de una pausa de tres años.

El tema, que contiene todos los ingredientes de los clásicos de la famosa intérprete –con el ritmo de bases electrónicas y melodías pegadizas y sugestivas- lleva el nombre de una de las canciones más célebres de Édith Piaf, y fue producido por Lostboy (Griff, Anne-Marie, Tiesto). El video fue filmado en Los Ángeles y dirigido por Sophie Muller: en él se puede apreciar a una Kylie vestida de rojo de pies a cabeza y acompañada por bailarines y ya puede verse en todas las plataformas.

Tensión será el décimo disco de su carrera y estará integrado por 11 canciones “para la pista de baile que buscan el placer y de sensuales cortes pop”, afirma un comunicado de BMG. Kylie trabajó con varios productores en el álbum y siete de los temas fueron producidos y coescritos con sus colaboradores de siempre, Biff Stannard y Duck Blackwell.

Acerca del disco, la estrella pop dijo: “Empecé este álbum con la mente abierta y una página en blanco. A diferencia de mis últimos dos álbumes, no había un 'tema', se trataba de encontrar el corazón, la diversión o la fantasía de ese momento y siempre tratar de usarla a favor de la canción. Quería celebrar la individualidad de cada tema y sumergirme en esa libertad. Diría que es una mezcla de reflexión personal, rendición al club y subidón melancólico”. El último álbum de Kylie Minogue fue el celebrado Disco (2020), considerado por los críticos "uno de los mejores de su carrera musical".

Kylie Minogue presentó un remix de su hit Can't Get You Out Of My Head

Para celebrar el lanzamiento del nuevo helado Magnum Remix, la marca presentó una reversión del éxito de Kylie Minogue Can't Get You Out Of My Head, con la productora de música dance Peggy Gou. La marca trabajó con este icónico dúo para lanzar una versión modificada del clásico de 2001 de la cantante británica, dos décadas después de su lanzamiento para recordamos que los clásicos pueden ser reinterpretados.