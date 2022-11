Guillermo Beresñak pone en pausa el folklore para hacer rock alternativo: "Siento que soy un artista profundo"

El cantautor viene de presentarse en Café Berlín y tiene programada una gira de verano.

Guillermo Beresñak se encuentra en plena realización de un nuevo disco distinto a lo que viene haciendo con el mundo del folklore. En esta oportunidad, se podrá apreciar un rock alternativo que "es por donde empecé con la música", reveló. El cantautor viene de presentarse en Café Berlín el 5 de noviembre.

"A veces cuando termino de hacer un disco siento que eso ya lo hice, que ese estilo musical que estuve trabajando durante unos meses un poco ya me cansa y quiero cambiar de piel de alguna manera", expresó el artista en diálogo con El Destape, quien viene de una familia que escuchó Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui y Silvio Rodríguez, entre otros artistas. Allí descubrió "lo infalible de la chacarera, un caballito de batalla que la gente se prende fuego".

En su vida musical brindó un mensaje poético que tenía que ver con "una especie de despedida, relativo al miedo a la muerte". Esto se dio a raíz de una operación de corazón que tuvo durante el periodo de la pandemia, donde tenía "una sensación de vulnerabilidad", por lo que detalló: "Sentía que quería dejar un mensaje luminoso con pajaritos, con flores. Lo importante que es simplificar en la vida y cantarle a esas cosas que están dando vueltas. Sentí que el folklore era un buen paisaje musical para dar ese mensaje".

Siempre estuvo seguro de que se iba a dedicar a la música. A los 5 años, hacía "shows" para su papá al momento de que volvía de trabajar. "Mi primer instrumento fue un teclado que después de insistir mucho, nos compraron a mi hermana y a mí", recordó. "Me enamoré de la situación de estar estudiando y no sufrir. Abracé la música y sabía que me iba a quedar pase lo que pase. No es fruto de un hitazo, sino de estar ahí y atravesar momentos", agregó.

Cómo es su cierre de año

Guille Beresñak viene de presentarse en Café Berlín el 5 de noviembre de 2022 y lejos de descansar, durante el verano tiene una gira programada por el interior del país: La Pampa, Neuquén, Villa Traful, Bariloche, San Martín de los Andes, Tucumán, Salta, Rosario, Paraná, entre otros distritos. "Vamos a encarar una gira de verano rutera, donde nos reciben re bien en el interior, y tenemos muchos amigos que visitar por esos pagos", indicó el músico que cumple 20 años desde su primer disco lanzado en 2002.

En última instancia, hizo una breve descripción de su perfil como persona y como músico. "Siento que soy un artista visceral que puede reflejar las emociones, puede ayudar a acompañar momentos de pena, de celebración. Siento que soy un artista profundo", concluyó Beresñak.

Silvio Rodríguez publicó una canción inédita para homenajear a Pablo Milanés tras su muerte

Este martes 22 de noviembre se conoció la triste noticia de la muerte de Pablo Milanés, uno de los cantantes más importantes de la cultura cubana. Ante esta desoladora noticia, Silvio Rodríguez, amigo, compatriota y colega de Milanés, compartió la letra de una canción inédita que le escribió a su querido compañero.

La canción se publicó en las plataformas digitales en el 2020, pero nunca fue incluida en un disco o se grabó en un estudio de forma oficial, sino que solo se publicó en un breve video de YouTube filmado de forma casera. El tema titulado Pablo fue dedicado a Milanés por parte de Silvio Rodríguez en 1969 de forma inédita y cuenta la historia de la amistad entre ambos cantantes.

En el día de la muerte de Pablo Milanés, Silvio volvió a sacar a la luz este tema tan especial y publicó su letra completa en su blog personal a modo de homenaje. "Eres un espacio que se vuelve sin espina y que se pierde en la alegría de volverse. Pero ya tu voz está quedando, ya tu mano está gravando todo un nombre con sus dientes", reza una de las estrofas de la canción que conmovió a muchos fanáticos de Milanés.