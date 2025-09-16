Fabulosos para siempre: la noche en que los Cadillacs incendiaron La Plata.

La noche en La Plata comenzó tibia, como si la ciudad todavía no supiera que estaba a punto de estallar. Pero bastaron los primeros acordes de Manuel Santillán (El León) para que las ocho mil almas que coparon el Hipódromo entendieran que esto no era solo un recital: era el inicio de un ritual. Los Fabulosos Cadillacs abrieron la nueva edición de Noches Capitales con un vendaval sonoro que sacudió el suelo de la ciudad y puso a todos a bailar como si el tiempo no existiera.

Cuarenta años de historia no pesan cuando la banda sale al escenario como si fuera la primera vez. Vicentico y compañía desplegaron una potencia intacta, una complicidad que sigue viva y que se contagia como electricidad. Los bronces, el bajo hipnótico, la batería incandescente: cada golpe, cada acorde, cada coro era un recordatorio de por qué estos tipos son leyenda. Siguiendo la luna, El genio del dub, Gitana y Demasiada presión sonaron como himnos eternos, y Matador y Satánico Dr. Cadillac fueron pura catarsis colectiva.

Vicentico junto a su hijo Florián / Foto: Noches Capitales.

El Hipódromo, convertido en templo pagano, vibró con esa mezcla de ska, rock, reggae y furia latina que los Cadillacs supieron inventar. No había edades en el público: adolescentes, treintañeros, veteranos de mil recitales. Todos bailando bajo el mismo pulso, con las luces marcando el compás y el viento de la noche corriendo entre los cuerpos.

Así arrancó la temporada 2025 de Noches Capitales: con una fiesta gigantesca, al aire libre y sin respiro. Una celebración de la música argentina en su estado más puro, encabezada por una banda que no envejece porque ya pertenece al tiempo de la memoria. Los Cadillacs siguen siendo eso: fabulosos, imparables, necesarios.

Cómo es la grilla de Noche Capitales en La Plata

La nueva edición de Noches Capitales recién comienza y promete una temporada cargada de música en vivo con artistas consagrados y referentes de distintos géneros. Tras el arranque a pura fiesta con Los Fabulosos Cadillacs, el ciclo continuará el 27 de septiembre con YSY A y su “Trampa al Tiempo Tour 2025”, seguido por Karina La Princesita, Néstor en Bloque y DJ Pipo el 28 de septiembre. Luego será el turno de Los Auténticos Decadentes el 18 de octubre, Abel Pintos el 1 de noviembre, Peces Raros el 15 de noviembre, Miranda! el 28 y 29, Andrés Calamaro el 6 de diciembre y Guasones el 13.