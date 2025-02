"Están todos locos": La Sole generó impacto en el folklore por lo que vivió en el Cosquín 2025

Soledad Pastorutti habló después de su show en Cosquín 2025.

Soledad Pastorutti está próxima a cumplir tres décadas de carrera, ya que en las últimas semanas se cumplieron 29 años de su aparición en el Festival de Cosquín que la llevó a la fama nacional. En ese mismo evento, el pasado sábado la artista cautivó a una plaza llena y después del show se explayó sobre cómo lo vivió.

Como es costumbre en ella, La Sole desplegó a lo largo y ancho del extenso escenario Atahualpa Yupanqui del recinto del Festival de Cosquín su eufórico carisma durante una hora, además de interpretar zambas y baladas que la obligaron a bajar los decibeles y sentarse. Después de ese recital, y que tuvo entradas agotadas, Soledad se expresó en las redes sociales.

"¿Ustedes están todos locos? ¿Qué es eso de festejar así 29 años? ¿Y yo qué hago con tanto cariño? Gracias una vez más por ayudarme a renacer en Cosquín, gracias por darle vida y sentido a mis interpretaciones!!! Los quiero mucho mucho!", escribió Pastorutti. Y agregó: "29 años. ni yo lo puedo creer!!! Estoy en un momento de la vida donde no todo da lo mismo. Empiezo a elegir, a cuidar, a valorar, a ignorar, a disfrutar y sobre todo a amar con otra conciencia. Todo vale más!!! Los que me conocen bien saben que soy dura para la emoción y no por eso menos humana".

El discurso de La Sole en su show de Cosquín 2025

"La felicidad no es algo que se alcanza y ya; es un trabajo, es todos los días. Es entender que hay que aceptarse primero para poder aceptar a otro. Es entender que cuanto más libres somos, más difícil es encontrar el odio. Es entender que somos nosotros los únicos protagonistas de esta historia por eso les pido que hagan publicidad para e amor y todas las cosas que nos hacen bien", esbozó artista, en medio de la interpretación del hit Todo Cambia. Y cerró: "Hablen de cosas lindas, que de lo otro estamos hartos ya. Hay que querernos como somos y como queremos ser y dejar de hacerle el caldo gordo a quienes quieren que estemos divididos y peleados, porque es más fácil así".

La Sole, en vivo.

Soledad Pastorutti causó conmoción con su texto en homenaje a su abuela Valeria

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", soltó La Sole en un posteo de Instagram. Y añadió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".