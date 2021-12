Erasure dará un show en Argentina: cómo conseguir entradas y sus precios

Uno de los dúos mas importantes de la historia del pop se presentarán en el Movistar Arena en el 2022. Conocé cómo comprar las entradas y sus precios.

Erasure, uno de los dúos más resonantes de la historia de la música Pop, confirmó su regreso a Argentina. La fecha será el 23 de julio de 2022 en el Estadio Movistar Arena, en el marco de la gira mundial “The Neon Tour”, que también lo llevará a países latinoamericanos como México, Colombia, Chile y Brasil. Las entradas ya están disponibles a través de la página web del Movistar Arena.

Erasure tocará en el Movistar Arena de Buenos Aires el 23 de julio de 2022

Recientemente, la banda lanzó el video Time (Hearts Full of Love), que forma parte de Ne: EP, un EP de cinco pistas recientemente presentado. Además, Bell y Clarke presentaron su decimoctavo álbum de estudio, "The Neon", que entró en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido en su posición más alta desde I Say I Say I Say, y que en 2021 se reversionó a través de The Neon Remixed, una invitación explícita a la celebración y la fiesta que sólo el dúo logra convocar.

Erasure dará un show en Argentina: los precios de las entradas

Los precios de las entradas para el show de Erasure van de los 4200 a los 7800 pesos, dependiendo de la ubicación que se elija.

Campo delantero: 7800 pesos

Campo trasero: 5800 pesos

Platea frente al escenario: 6150 / 4900 pesos

Platea lateral al escenario: 7100 / 6700 / 5200 pesos

Erasure: todas las fechas en América Latina

15 de julio de 2022 - Ciudad de México, México - Teatro Metropólitan

19 de julio de 2022 - Bogotá, Colombia - Royal Center

21 de julio de 2022 - Santiago, Chile - Teatro Caupolicán

23 de julio de 2022 - Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena

25 de julio de 2022 - São Paulo, Brasil - Espaço das Americas

27 de julio de 2022 - Porto Alegre, Brasil - Auditório Araujo Vianna

29 de julio de 2022 - Río de Janeiro, Brasil - Vivo Rio