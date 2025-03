"Empezamos a despedir": la revelación de La Sole que el folklore argentino no esperaba

La Sole se presentó en un famoso festival de música argentina.

Soledad Pastorutti habló en sus redes sociales después de presentarse en un festival de la Provincia de Buenos Aires y causó sorpresa por su revelación. Después de una extensa gira de verano en la que la artista recorrió decenas de eventos musicales, se despidió de su gente mediante un sentido texto en Instagram.

La voz de canciones como Tren del Cielo, El Bahiano y Un Amor, Un Amigo, Una Estrella fue parte de la grilla de la Fiesta Nacional de Música Popular de Baradero, en el que compartió la noche con Valeria Lynch y muchos otros artistas argentinos. "Que linda noche Baradero!!! Un honor estar presente en tu 50 aniversario!", comenzó su descargo la artista oriunda de Arequito.

"Volvimos a emocionarnos con nuestra música en un encuentro lleno de recuerdos y momentos inolvidables que tantas veces nos regaló ese mismo lugar!", continuó su descargo Pastorutti. Acto seguido, se refirió al final de la gira de verano y comenzó a decirle adiós a su público: "Empezamos a despedir el verano y abrimos la puerta a nuevas emociones... El 5 y 6 de abril, el Teatro Gran Rex se llenará de magia para dos noches únicas. La primera noche ya se agotó y quedan las últimas entradas para la segunda oportunidad en Tu Entrada".

Las palabras de La Sole por los incendios en el sur argentino

"Hemos creado esta cuenta de Mercado Pago con el fin de recaudar pequeñas donaciones para ayudar con insumos y otros elementos que sean necesarios para ayudar a los animales afectados por el incendio en El Bolsón", se puede leer en un posteo que hizo La Sole en Instagram. Y continuó: "Lo recaudado se destinará a los médicos veterinarios, rescatistas y refugios. Quienes hacen un arduo trabajo para ayudar a los animales. Esta cuenta es solo para ayudar a los animales".

La Sole, en vivo.

La Sole pronunció un sentido descargo en su show de Cosquín

"La felicidad no es algo que se alcanza y ya; es un trabajo, es todos los días. Es entender que hay que aceptarse primero para poder aceptar a otro. Es entender que cuanto más libres somos, más difícil es encontrar el odio. Es entender que somos nosotros los únicos protagonistas de esta historia por eso les pido que hagan publicidad para e amor y todas las cosas que nos hacen bien", sostuvo la cantante ante las miles de fans que tenía enfrente. Y cerró: "Hablen de cosas lindas, que de lo otro estamos hartos ya. Hay que querernos como somos y como queremos ser y dejar de hacerle el caldo gordo a quienes quieren que estemos divididos y peleados, porque es más fácil así".

Soledad y un fuerte descargo por la muerte de su abuela Valeria

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", soltó La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".