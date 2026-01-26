Teresa Parodi interpretó varios temas clásicos en la Fiesta Nacional del Chamamé, donde hizo vibrar a los asistentes con su música y sentimiento.

Teresa Parodi es una histórica chamamecera que brilló, en su Corrientes natal, durante la Fiesta Nacional del Chamamé, que también se convirtió en el escenario ideal para recibir el reconocimiento como doctora honoris causa por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Tras el momento único, la exministra de Cultura de Cristina Kirchner, remarcó ante su público: “Esta es mi raíz más fervorosa”.

En el corazón de la Fiesta Nacional del Chamamé, la mencionada Casa de Altos Estudios le entregó el título de Doctora Honoris Causa a Teresa Parodi. “Una distinción que se abrazó con danza, música y emoción compartida”, expresaron desde la Universidad en redes sociales, donde compartieron las imágenes de la histórica cantora del género.

Luego, Teresa Parodi interpretó varios temas e hizo vibrar a los asistentes con su música y sentimiento. Con cada canción, demostró su maestría y profundo amor por el chamamé, conectando tradición y emoción en cada nota. El público la acompañó cantando y aplaudiendo, viviendo una noche inolvidable donde la raíz del chamamé brilló más que nunca.

“Confieso que estoy muy muy emocionada y que el video que mostraron pasando tantos momentos distintos de mi vida, fue para mí… Estoy… muchas gracias”, expresó entre lágrimas, minutos después de comenzar su espectáculo. “Esta es mi ciudad, esta es mi provincia, este es mi cielo, este es mi río, esta es mi raíz más fervorosa. Yo soy de aquí. Muchas gracias”, completó, antes de seguir brillando con su talento. Allí interpretó varios de sus éxitos como “El cielo del albañil”, “Cielo de Mantilla” y “Esa musiquita”.

Por su parte, el Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes detalló sobre la entrega del reconocimiento: “Sobre la medianoche, se leyó la Resolución 1000/25 del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en la que se reconoce a Teresa Parodi como doctora honoris causa. Se trata de la máxima distinción honorífica otorgada por universidades e instituciones a personalidades eminentes, reconociendo méritos excepcionales en ámbitos académicos, científicos, culturales, artísticos o de gran impacto social”.

“Entre los considerandos, se señaló que Parodi es una de las voces más representativas del folklore argentinos contemporáneo, haciendo de la cultura un instrumento de encuentro, memoria y transformación social”, destacó el mencionado organismo provincial y señaló que la distinción fue otorgada en el escenario por el gobernador Valdés, el rector de la UNNE, Omar Larroza y el decano de la Facultad de Artes, Gabriel Romero. “Chamamé que se baila, Universidad pública que reconoce, cultura que nos nombra. Porque cuando el arte nace de la tierra, también construye comunidad”, destacó la UNNE en redes sociales.