Emilia Mernes dará un show en Buenos Aires: cuándo salen las entradas y sus precios

La cantante argentina presentará su álbum "Tú crees en mí?" en el Movistar Arena. La preventa comienza este martes al mediodía. Conocé los detalles para asistir al show.

Tan solo un mes después del lanzamiento de "Tú crees en mí?", su primer álbum de estudio, Emilia Mernes anunció su primer show en el Movistar Arena. El show será el próximo 24 de septiembre y será el cierre de su exitoso tour por Europa y sus shows promocionales en Estados Unidos y México, que sirvieron de antesala a la gira de Emilia en el 2023.

La cantautora nacida en Nogoyá, una ciudad agrícola de 45 mil habitantes en la provincia de Entre Ríos, es hoy en día una de las figuras más destacadas y con más proyección de la música pop actual.

Emilia Mernes presenta "Tú crees en mí?" en vivo.

Desde su primer lanzamiento como solista hasta el momento, Emilia se ha dado a conocer en todo el mundo con hits que han acumulado más de medio billón de reproducciones en plataformas, con éxitos como intoxicao, ft. Nicki Nicole; Como si no importara y Esto recién empieza junto a Duki; Rápido Lento, grabado con Tiago PZK y De enero a diciembre, junto a Rusherking, entre otros.

Actualmente, Emilia está de gira por Europa, donde ya se presentó en el Festival Boombastic en Madrid y el Reggaetón Beach Festival de Marina Dor; en julio tocará en Sala La Daurada de Vilanova I La Geltru (Cataluña), Bilboa Lleida (Lleida), Maleducats Festival (Terrassa) y Boombastic Festival (Asturias), BCM Club (Mallorca), y en septiembre en el Coca-Cola Music Experience Festival (Madrid) y el Negrita Music Festival (Santander).}

Para su primer Movistar Arena, Emilia promete un impresionante show, con una imponente puesta en escena, banda en vivo y todas las canciones de su gran repertorio. "No saben todas las noches que he pasado soñando con esto y poder compartirlo juntos. aún no me creo que estoy anunciándoles mi primer show en Buenos Aires", expresó la cantante a través de sus redes sociales al dar a conocer la noticia.

Entradas para Emilia Mernes en el Movistar Arena

La preventa será el martes 12 de julio a las 12:00 hs –para clientes de Lemon Cash–, y la venta general comenzará el miércoles 13 de julio a las 12:00 hs en www.movistararena.com.ar. El precio de las entradas va desde los 3000 pesos en adelante.

Emilia Mernes en el Movistar Arena