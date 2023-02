El Indio Solari habló de su futuro en la música: "Es hora de recular"

El Indio Solari, mítico exlíder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dio una entrevista y marcó algunas definiciones de cara a su futuro.

El icónnco exlíder de la banda de rock Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, Carlos "El Indio" Solari, deslizó, a sus 74 años, la decisión de ya no presentarse en los escenarios y habló de su futuro como músico mientras batalla contra el Parkinson.

"Ya no tengo ganas de seguir, de ser un artista que está peleando en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo, y el mister no tiene vocación de directo, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”, indicó en diálogo con Mariskal Romero, en el programa Mariskal Rock.. Más allá de esta declaración inicial, "El Indio" sostuvo que seguirá creando música para que sea interpretada por otros artistas: ”Lo que más me gusta es hacer diez, doce canciones nuevas para que las cante la gente, y eso sí me costaría tener que dejarlo. Me parece que es hora de recular un poquito y dedicarse a ser un consigliere, y dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón. Necesitan crecer y el tapón este no da más”.

Sobre su lucha contra el Parkinson, el cantante se mostró muy sincero y detalló: “En este momento está entreabierta esa puerta, por mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar. No quiero transformar esto en una cosa crítica, no me permite estar en mi mejor versión. Desgraciadamente para mí, el Parkinson va progresando, pero hay que presentarle batalla”.

Por último, el músico se mostró conforme con el trabajo de la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y señaló que “están haciendo un muy buen directo, es una banda que suena de puta madre y los quiero tanto que disfruto con ellos”.

El Indio Solari más futbolero: de los elogios a Messi al "psicópata divino" para Dibu Martínez

Carlos "Indio" Solari deliró con el título de la Selección Argentina de fútbol en el Mundial de Qatar 2022, como lo hizo cualquier fanático. El fundador del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se refirió a la proeza consumada frente a Francia en la final en el Estadio Lusail de Doha, además de elogiar a pleno a Lionel Messi y a Emiliano "Dibu" Martínez.

El músico de 73 años le brindó una entrevista exclusiva al portal El Cohete a la Luna y allí habló de todos los temas de la actualidad, entre ellos la consagración del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la reciente Copa del Mundo. El cantante recordó cómo se vivió la gesta de "La Scaloneta" en el territorio asiático, lapidó a los críticos de "Leo" y hasta citó a la trilogía de El Señor de los Anillos para comparar la épica de la definición del torneo por penales.

Consultado acerca de la euforia que desató este triunfo en todo el país, el artista destacó: "Vi una alegría generalizada, reunió una multitud incomprensible... Un gentío demencial para nuestros parámetros, pero que también lo hubiese sido en cualquier otro lugar del mundo". Además, definió al trofeo obtenido como "una magnitud épica y epopéyica" y ejemplificó que "para mostrar una multitud parecida en El Señor de los Anillos, Peter Jackson (el director) tuvo que sacarles humo a las computadoras. ¡Una locura!".

A su vez, el vocalista reconoció que lo conmovió la conquista del equipo nacional: "Me parece lindo este quilombo, me emocioné mucho el otro día. Percibí la polenta de un grupo de pibes que tiene hambre de justificarse la vida, con objetivos claros". Incluso, opinó que "así se puede, porque estaban unidos" y resaltó que trató de "un grupo humano que tenía un proyecto que alentaba desde las entrañas. Ahí tenés la clave. Si no hay emoción, no pasa nada".