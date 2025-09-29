El Cuarteto de Nos abrió “Puertas” en un show memorable en Ferro: más de 25.000 personas de música para vibrar

El Cuarteto de Nos, recital en Ferro Carril Oeste 2025.

El Cuarteto de Nos volvió a marcar un antes y un después en su carrera con un concierto memorable frente a 25.000 personas en el estadio de Ferro Carril Oeste, ubicado en Av. Avellaneda 1240 (Ciudad de Buenos Aires). La banda uruguaya llegó a CABA con su tour "Puertas", nombre de su último disco lanzado el 22 de mayo de 2025, y ofreció el show más convocante de su historia en Argentina, consolidándose como uno de los grupos charrúas más elegidos no sólo por aquellos que los siguen desde los años '80 sino también por las nuevas generaciones de niños, adolescentes y adultos jóvenes que se sumaron a una experiencia 360° cargada de emociones.

Más allá de la fiesta y la energía desbordante, lo que se vivió en Ferro fue una experiencia simbólica y profundamente emocional. Con un estilo que combina ska, pop, rock y murga, El Cuarteto de Nos nunca renuncia a una mirada crítica sobre el mundo y la sociedad que habitamos. En sus letras se cuelan reflexiones sobre la inteligencia artificial, las relaciones entre pares, la hiperconexión tecnológica, los medios de comunicación y los gobiernos opresores, siempre con un tono irónico y lúcido.

El público reflejó esa amplitud generacional que caracteriza a la banda: familias enteras, jóvenes, adultos y niños compartieron el mismo ritual. Desde chicos de 9 años hasta seguidores de más de 50, todos cantaron con la misma pasión y profundidad, dejando en claro que el Cuarteto de Nos logra sostenerse pese al paso del tiempo.

Los momentos destacados de una noche memorable

El show comenzó con fuerza con “Cara de nada”, del nuevo álbum "Puertas", resaltando la impronta del resto de una noche despejada. Muchos asistentes llevaron máscaras y remeras con el concepto de la canción, transformando el estadio en un espejo creativo que retroalimenta a la banda.

Los clásicos también dijeron presente en el estadio de Ferro Carril Oeste: “El hijo de Hernández” desató un coro ensordecedor, mientras que “No Llora” protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche, acompañado por miles de luces de los celulares. En sintonía con el presente de la banda, “El Cinturón Gris” se consolidó como el nuevo himno de las generaciones más jóvenes, con fans vestidos como “Cris”, el personaje central del tema, que también se hizo presente en las visuales del show con máscaras por todo el campo.

Las canciones de "Puertas" tuvieron un protagonismo especial. Temas como “El cuarto de Nico”, “El perro de Alcibíades”, “Esplín” y “El perro y la cola” fueron recibidos con entusiasmo y emoción, mostrando que el nuevo repertorio ya forma parte del corazón de los seguidores.

La puesta en escena fue otro de los puntos destacados: un despliegue visual y lumínico diseñado específicamente para grandes estadios, con un concepto de puertas que se abren y se cierran para sumergir al público en distintos universos narrativos. El trabajo artístico estuvo a cargo de la argentina Julia Conde junto al equipo técnico del Cuarteto, logrando una experiencia inmersiva y simbólica que amplificó el mensaje de las canciones. Y el cierre llegó con “Yendo a la casa de Damián”, que puso a Ferro a saltar y cantar como en una gran celebración colectiva, confirmando una vez más que la banda uruguaya vive uno de los momentos más importantes de su historia.

Próximas presentaciones de El Cuarteto de Nos en Argentina 2025

30/10 – Estadio Once Unidos, Mar del Plata

31/10 – Club Estudiantes BB, Bahía Blanca

01/11 – Gimnasio Municipal del Parque Central, Neuquén

02/11 – Estadio Bomberos Voluntarios, Bariloche

04/11 – Club San Martín, Santa Rosa

Venta de entradas para el Cuarteto de Nos en Argentina 2025

Ya están a la venta las entradas para los shows de El Cuarteto de Nos en Mar del Plata, Bahía Blanca, Neuquén, Bariloche y Santa Rosa. En tanto ,el tour de "Puertas" continuará en México y luego por España, otros países donde la banda uruguaya realizará grandes recitales masivos para seguir pisando fuerte en la música de hispanoamérica.