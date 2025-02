Conmoción en la música por lo que se supo de la salud de Donald: "Le pedí a Dios".

Donald es uno de los cantantes que más marcó la historia de la música argentina. Con su hit Las Olas y el Viento sigue musicalizando las casas de los argentinos y trasciende de generación a generación. Y aunque el músico se encuentra hace ya un tiempo alejado del ojo público y la industria musical, hace poco habló de su salud y reveló el difícil diagnóstico que enfrenta.

Según reveló, Donald sufre de parkinson y cáncer de colon, pero pese a que el panorama es complicado, no pierde las esperanzas y se mantiene positivo. "Me voy a curar de esa que era incurable y después me curo de la otra", empezó por decir de su diagnóstico en diálogo con el ciclo íntimamente de Radio Rivadavia.

Fue durante el 2020, en plena pandemia, cuando recibió el diagnóstico de Parkinson y, desde entonces, su salud se volvió un tema central en su vida. "Cuando me dieron el diagnóstico, fue muy duro. Me fui a tomar el tren para volver a mi casa y ahí me arrodillé en el andén y le pedí a Dios, no que me cure, sino que me devolviera la alegría", empezó por decir en esta entrevista. Y aunque sigue con esta enfermedad, aseguró que a esta altura ya se acostumbró acompañado del tratamiento médico: "Al Parkinson ya me acostumbré, fue muy duro al principio, pero entendí que con medicación podía atenuar los síntomas. Utilizo un medicamente que calma, aquieta, apacigua y hasta los hace desaparecer por completo en ciertas condiciones".

Pese a su diagnóstico, Donald continúa positiva y enfocado en la música.

Justo cuando parecía acomodarse su situación de salud, le descubrieron otra enfermedad: cáncer de colon. "Me fui a agarrar otra enfermedad incurable, que resulta que es curable y ahora con tratamiento te curás", contó y aseguró que hace un mes que está con quimio y radioterapia. En este marco, también reflexionó: "Dicen que el Parkinson ataca a la ‘hormona de la felicidad’. Yo creo que la tristeza tiene que ver mucho con el Parkinson. A mí me ocurrió en el contexto de la pandemia, con los temores de no poder actuar y el fallecimiento de mi hermana Patricia, que me dolió mucho".

Por último, aseguró que sigue trabajando en la música "más que nunca" y que lo ayuda mucho con su salud poder seguir cantando. "Subo al escenario y se me pasa todo. A veces me parece incómodo ir a actuar, pero cuando estás ahí te olvidás de todo. La gente me felicita por subir igual al escenario y eso me hace muy bien”, sentenció.

Raúl Lavié dio la noticia del año a sus 87 años y hay conmoción en el tango: "Fue una noche"

Raúl Lavié es otra de las voces históricas del tango en Argentina y, así como las noticias sobre sus colegas suelen volverse tendencia, todo lo que tiene que ver con él también. Precisamente, el músico arrancó el 2025 con una intensa vorágine de actividades con la música. En este contexto, el cantante de 87 años arrojó la noticia del año a través de sus redes sociales y desató una ola de reacciones en el ambiente de la cultura.

Sin dudas que la música popular argentina tiene a un sinfín de referentes en sus respectivos estilos. En el tango, Raúl Lavié es uno de los cantantes que marcó un precedente y sigue vigente en la música a sus 87 años con distintas presentaciones en vivo que reúnen una buena convocatoria de público.

Luego de realizar un show en Campana, volvió a la Ciudad de Buenos Aires y siguió con sus compromisos artísticos en el bar cultural Café La Humedad, a puro ritmo con su carrera de años. "El tango se vive, se siente... y en Café La Humedad lo compartimos con ustedes de la mejor manera. El pasado jueves 6 de febrero fue una noche llena de emociones, con cada letra y cada acorde. Gracias a todos los que estuvieron ahí, por el cariño y por hacer de cada show un encuentro único", celebró.

En este sentido, confirmó una noticia que alegró a todos los fanáticos: volverá a presentarse en este lugar y será un artista habitúe para aquellas personas que deseen verlo seguido en vivo. "Si te lo perdiste, o si querés revivirlo, te tengo una gran noticia: el jueves 27 de marzo volvemos. No dejes que te lo cuenten esta vez, vení a sentirlo en primera fila. Nos vemos en la música ¡Los espero!", anunció Lavié.