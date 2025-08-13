Ciclo Laptra en Lalalá: tres jueves de música indie para combatir el invierno.

Este agosto, el sello Laptra desembarca en Lalalá (Álvarez Thomas 1541, CABA) con un ciclo que promete ser el refugio perfecto para los amantes de la música independiente. Todos los jueves del mes, distintos artistas del histórico sello platense compartirán escenario en un encuentro íntimo, cálido y lleno de estrenos. Las entradas ya están disponibles a través de Passline.

Jueves 14 de agosto – Nuevas voces y sonidos

Gato 107 traerá los temas de su álbum debut Aburrimiento suicida. Junto a él, Media Hermana (Raquel Luco y Henry Navia) desplegará su propuesta synth, mientras que Javi Punga y su banda anticiparán su próximo LP La conjura de los múltiples universos.

Jueves 21 de agosto – Referentes y experimentación

Será el turno de Tom Quintans y El Golpe Dorado, proyecto solista del líder de Bestia Bebé, con su disco homónimo publicado en 2023. Completarán la noche Koyi, cantautor platense que en 2024 editó ¿Querés viajar?, y Niño Elefante, proyecto solista de Gustavo Monsalvo (Él Mató, Polgar 3).

Jueves 28 de agosto – Cierre de lujo

La última fecha traerá a Tigre Ulli, la banda liderada por María Zamtlejfer que en 2024 lanzó Sombra de Tiburón. También se presentará Rojo Venecia, nueva formación LAPTRA con Nina Carrara, Angie Cases Bocci y Cata Croci, y Félix (Félix Sisti Ripoll de 107 Faunos) con su universo lo-fi de historias, rebeliones y amores.

Con un line-up que combina figuras consolidadas y nuevas propuestas, el Ciclo Laptra en Lalalá es una cita obligada para vivir el espíritu de una de las escenas musicales más influyentes del país.