BIFE presenta “No Pudimos” en La Tangente: una noche para celebrar la música, la poesía y la disidencia.

El próximo 14 de noviembre a las 23:59 en La Tangente, BIFE vuelve a los escenarios porteños con un show imperdible donde presentará oficialmente su nuevo disco, No Pudimos, un trabajo que marca el regreso enérgico y maduro de una de las bandas más singulares de la escena independiente argentina.

Formado por lxs artistas trans Javiera Luna Fantin e Ivo Colonna, el proyecto celebra más de una década de trayectoria y se reinventa con un formato extendido junto a Sato Valiente (bajo), Pablo González (batería) y Lionel Demian Celaya (teclas). Esta formación potencia el costado más eléctrico y visceral de BIFE, sin perder la esencia poética y performática que siempre los caracterizó.

Lanzado el 17 de octubre, No Pudimos es el quinto trabajo discográfico del dúo y se presenta como un álbum conceptual donde conviven el rock argentino, el funk, la zamba, la chacarera, el tango, la cumbia y la balada. Once canciones que, con naturalidad y riesgo, amplían el universo sonoro de la banda y reafirman su identidad multigénero.

Las letras atraviesan temáticas profundas, desde la crueldad cotidiana y las múltiples formas del amor hasta la muerte y la resiliencia, siempre con una mirada poética, valiente y contemporánea. Para BIFE, la canción es un territorio donde “la poesía y la filosofía se encuentran en el corazón de los pueblos”, y este disco lo confirma con una sensibilidad única.

Un proyecto despierto y renovado

Todas las composiciones son de Javiera Luna Fantin, con la voz potente e inconfundible de Ivo Colonna, y una producción musical compartida con Brian Iele, responsable también de la grabación, mezcla y mastering. El álbum cuenta con una rica participación de artistas invitadxs en cuerdas, percusiones y otros instrumentos que expanden aún más su paleta sonora.

Con No Pudimos, BIFE demuestra que sigue más despierto que nunca: experimental, poético y profundamente humano.Desde su debut en 2013, BIFE ha recorrido una trayectoria marcada por la autenticidad y la exploración. Su primer disco, Con Amor (2014), los posicionó rápidamente en la escena alternativa. Luego llegaron TODA (2016), Adentro (2018) y un EP de tangos junto a Noelia Sinkunas en 2020. Tras un breve receso, el dúo volvió a los escenarios en 2024 con el tour “10 Años”, que los llevó por Argentina y Uruguay, y ahora continúa con esta nueva etapa creativa.

Ambxs artistas trans no binaries no solo son músicos: son pensadorxs, escritorxs y performers que han hecho de su obra un espacio de resistencia y belleza. Fantin, filósofa y compositora, publicó tres discos como solista y fue cocreadora del proyecto Nuestrans Canciones junto a Susy Shock. Colonna, cantante y performer, combina la música con el cine, el teatro y la investigación sobre identidad y arte contemporáneo.

El próximo 14 de noviembre, La Tangente será testigo de una noche donde se cruzarán la poesía, el rock y la libertad. Un concierto que promete ser mucho más que un show: una experiencia artística viva.