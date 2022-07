Bhavi confirmó una tercera fecha en el Teatro Vorterix: entradas y precios

Después de hacer dos sold out, el reconocido artista urbano dará un tercer show en Ciudad de Buenos Aires para presentar su álbum "Pochoclos".

Después de dos sold out, Bhavi lanza su tercera fecha en Teatro Vorterix.

Bhavi es uno de los artistas más convocantes de estos tiempos, y prueba de eso es el haber agotado en sólo 30 minutos las entradas para su primer show en el Teatro Vorterix, teniendo que anunciar una segunda fecha que también colgó el cartel de Sold Out en tiempo récord. Así para todos aquellos que no pudieron sacar sus tickets el artista agrega una tercera fecha para el sábado 24 de septiembre. Las entradas se podrán adquirir a partir del martes 5 de julio a las 14 horas por All Acces tienen un valor de 1800 pesos.

Bhavi de protagonizar un encuentro inolvidable en el Hoyts del Shopping Abasto, donde se realizó la pre-escucha exclusiva del disco en una sala de cine y miles de fans se llegaron al showcase, coronando así la salida de este nuevo material. Además, el artista argentino comenzó el 2022 presentando “Bien”, “Ayer” junto a Lit Killah, “DYLM” junto a Santa Fe Klan, “Sienta Bien” junto a Laylow y “Puff” junto a Bizarrap.

Bhavi toca el 24 de septiembre en el Teatro Vorterix.

Qué dijo Bhavi sobre "Pochoclos"

“Con Pochoclos se cierra la trilogía de los últimos 2 años y medio que empezó con el EP Butakas y fue la calentada de motores para la salida de Cinema. Este álbum lo fui haciendo a la par de Cinema y siempre supe que iban a ser tres proyectos. También sabía los nombres y a su vez surgió la idea del personaje Pochoclin que está solo en ese mundo post-apocalíptico.

Desde el arte de la mano de Nico De Matia, hasta la producción, siempre hubo como una semilla que fue sembrando y fue creciendo y desembocó en este último proyecto que estoy full orgulloso. Además tiene unas colaboraciones muy especiales. Es un honor haber trabajado con toda esta gente, desde Francia, Colombia, hasta México. Cerrar con el evento que hicimos en Abasto es la frutilla del postre fue algo muy lindo, darle un obsequio a la gente por haberme acompañado estos tres años, y que gracias a ellos todo es posible”.