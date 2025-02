Ana Tijoux, en la previa de su show en el CC Konex: "Ya no podemos perder tiempo"

Ana Tijoux tocará este viernes 21 de febrero en el CC Konex.

Este viernes 21 de febrero Ana Tijoux volverá a subirse a un escenario en Argentina y en esta ocasión llegará para presentar Vida, su más reciente álbum. En la previa de lo que será un nuevo show en suelo porteño, la reconocida rapera chilena habló con El Destape sobre la transición del hip hop al mainstream, la importancia del arte en tiempos de violencia extrema y de la relevancia de figuras como Estela de Carlotto, quien tuvo una breve participación en Vida.

Después de 10 años del lanzamiento de Vengo, Ana Tijoux volvió al estudio para Vida, que llegó a las principales plataformas musicales en enero del 2024. "Los 10 años se me pasaron volando", reconoció con sinceridad la artista en diálogo con El Destape, al tiempo que aseguró que tiene una temporalidad "un poco distinta".

Ana Tijoux tocará este viernes 21 de febrero en el CC Konex.

Pasaron 10 años entre tu último disco (Vida) y el anterior (Vengo), pero lejos estuviste de quedarte quieta en este tiempo.

- Fue bacán, porque me tocó maternar, girar, no es que paré, me tocó mucho trabajo. Aparte tengo dos hijos, una locura, entonces tampoco tuve mucho tiempo para crear, estaba resolviendo. Agradezco que Vengo y el disco anterior me daban trabajo, entonces también como que estaba en plan solucionando otras cosas. Además, con la pandemia todos nos volvimos más locos de lo que estamos.

En ese tiempo también el hip hop en Latinoamérica pasó del under al mainstream. ¿Cómo experimentaste esa transición?

- Hay cosas buenas y otras malas en ese contexto, no todo es tan blanco y negro. ¿Qué es lo bueno? Ahora vivir de la música, de rapear, no está mal visto y puede ser una "profesión". Cuando yo empecé ni siquiera era visto como una profesión. Entonces me parece bacán que las nuevas generaciones puedan decir "yo me dedico a esto, a rimar, a freestylear".

¿Y lo malo?

- Lo malo de esto es que se mete la industria adentro y eso hace a veces también que haya cosas que rinden pleitesía a la industria. Ahí está la dificultad. A veces es más publicitario y muchas veces hay un montón de artistas que no suenan que son brutales. Entonces no es que hay espacio para todos, hay para ciertas cosas o lo que no molesta mucho. Lo hemos visto no solo en el hip hop sino en el mundo, durante el genocidio al pueblo palestino la industria musical se quedó super callada, en casi todo el planeta. La pregunta es por qué y es porque nadie quería perder trabajo. Ahí está lo penoso y lo duro también.

¿Qué lugar ocupa el arte en tiempos violentos como los que estamos viviendo?

- El de cuestionarlo todo, cuestionarse a uno mismo. El arte que no cuestiona es publicidad, ahí está la dificultad.

¿Se hace más valioso el arte en estas circunstancias?

- Siempre es importante: lo era en los años 40, en el siglo pasado y es importante ahora. Siempre es importante porque tiene que ver con normalizar el lenguaje de la violencia. Si no somos capaces de criticar a la violencia, no sabemos cómo vamos a caminar. Post guerra o post dictadura siempre aparecen grandes obras a cuestionar un poquito. De cualquier tipo de música o de arte, no solamente la música. Me refiero a la pintura, la escultura, el cine, la fotografía.

En Vida sumaste a Estela de Carlotto, ¿qué te genera la lucha que siguen manteniendo por la verdad?

- Dentro de la vorágine mundial, ver este tipo de noticias (la recuperación de un nuevo nieto) llena el alma de algo que es muy difícil de describir. Que tienen que ver con que la justicia pareciera un poquito más cerquita, dentro de lo absurdo. Ella y toda la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo es un ejemplo de dignidad, lucha y vitalidad. Si uno tuviera que ejemplificar esos conceptos, son ellas. Yo crecí, como mucha gente, mirando, observándolas, escuchándolas. Y para mi son como estandartes, inamovibles. Son parte de nuestra historia y no sé cómo explicarlo, de lo que admiramos y de lo que esperamos que se vaya amplificando en el mundo, como lección de humanidad.

El arte también juega un rol fundamental a la hora de mantener la memoria, sobre todo en el presente y en el futuro, cuando ellas no estén más.

Ana Tijoux tocará este viernes 21 de febrero en el CC Konex.

- Las Abuelas lo que hacen es empapar la humanidad de la lucha. La lucha no se acaba con ellas, la lucha continúa porque es importante no repetir la historia. Si no, no va a servir nada que estudiemos el Holocausto y todos los genocidios del mundo, las violencias. Porque así repetimos patrones. Y la violencia termina siendo un bucle, y para no repetir la violencia, las matanzas, los genocidios, la deshumanización, las torturas, tenemos que justamente quebrar ese círculo. Para quebrar ese círculo tenemos que seguir con legados. Esa es la ley de la vida, no repetir la violencia, no repetir la masacre, no repetir el lenguaje de la muerte.

¿Sos optimista de cara al futuro?

- No te quiero mentir: hay momentos que me lleno de esperanza. Cuando vemos noticias como la de las Abuelas, me lleno de, no sé si la palabra es luz o energía o vitalidad o fuerza, convicción y todas las anteriores. Cuando veo las noticias del panorama mundial, me da mucha desolación. Pero también siento que ya no podemos perder tiempo. Soy una persona extremadamente afortunada y privilegiada porque puedo hablar contigo ahora, no están cayendo bombas sobre mi cabeza, no estoy viviendo lo que está viviendo la gente en Gaza, el Congo o Sudán. Asumir que uno es privilegiado es el primer gesto de empatía para otro ser humano. Porque si todos estamos en víctima, no somos capaces de ver el resto.

Si no conocés Ana Tijoux, te recomienda que arranques escuchando Somos sur ft Shadia Mansour.

Entradas para Ana Tijoux en el Konex

La rapera chilena se presentará este viernes 21 de febrero desde las 20 en el Centro Cultural Konex (Sarmiento 3131, CABA), donde la acompañarán DJ Uopanachi e Irina Doom. Para este imperdible recital todavía quedan entradas y las mismas se pueden conseguir a través de la página oficial del Konex en el siguiente link.