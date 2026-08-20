Muscari vuelve a dirigir tras la muerte de Ernestina Pais: la exitosa película de asesinatos que llevará al teatro

José María Muscari volverá a la dirección tras la muerte de Ernestina Pais, hecho que sacudió al elenco de El divorcio del año y marcó el destino final de la obra de teatro. El director hará una nueva temporada de 8 mujeres, clásica comedia de intriga que llevó al cine con gran éxito Francois Ozon, con un impresionante elenco femenino.

Según informó la periodista Laura Ubfal, 8 mujeres llegarà al Multiteatro en octubre a 15 años de su primera representación en el Tabarís bajo la dirección de Muscari. En la primera versión estaban las fallecidas Norma Pons e Hilda Bernard, que serán reemplazadas por Marita Ballesteros y una actriz aún no confirmada. El resto del elenco lo completan Cecilia Dopazo, Silvia Pérez, Emilia Mazer, Mónica Villa, María Leal y Juana Repetto, quienes ya han trabajado con el director.

8 mujeres es una obra de teatro policial escrita por Robert Thomas que tuvo muchísimo éxito en su adaptación cinematográfica, a cargo de Francois Ozon. La historia sigue a un grupo de mujeres que disfrutan una velada en una casa de campo, durante los años '50, hasta que el dueño de la mansión es asesinado. Desde ese momento, se inicia una investigación para dar con la asesina y se descubre que cada una de las posibles implicadas guardan secretos ocultos que las convierten en sospechosas.

La obra que bajará de cartelera

El drama Secreto en la montaña, protagonizada por Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña, bajará de cartel a fines de septiembre, ya que Vicuña tiene compromisos laborales en España y no tuvo el éxito esperado en críticas y público. En su lugar irá el espectáculo de Muscari, junto al estreno de Visitando al Sr Green, Toc Toc y la comedia La función que sale mal.

Según el portal de Ubfal, la idea de la producción es conseguir un actor que reemplace al chileno para salir de gira, aunque es un proyecto que aún no se ha definido. La obra, en versión de Javier Daulte, es una adaptación de la película homónima que tuvo a Jake Gyllenhaal y Heath Ledger como los apasionados cowboys.