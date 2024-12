Lágrimas en el cine por la muerte que golpea a Cecilia Roth: "Dolor infinito".

La actriz Cecilia Roth, una de las personalidades más destacadas en Argentina y en España (por su trabajo como "chica Almodóvar"), abrió su corazón con sus seguidores para expresar su tristeza por una muerte que paralizó al cine. La despedida de la actriz a Marisa Paredes, icónica estrella del cine español que falleció a los 78 años.

"Pienso en tí, Marisa de mis amores…. Dolor infinito. Adiós y hasta siempre", escribió Cecilia en una publicación de Instagram junto a una serie de postales con la actriz. Marisa Paredes murió el pasado lunes de un ataque cardíaco en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, ubicado en Moncloa Aravaca, Madrid, y estuvo acompañada por su pareja Chema Prado.

Marisa Paredes fue una de las "chicas Almodóvar" más famosas: trabajó con el reconocido cineasta manchego en seis películas -Entre tinieblas, Tacones Lejanos, La flor de mi secreto y Todo sobre mi madre, son algunas de ellas- y compartió escenas con otras grandes figuras del cine almodovariano como Penélope Cruz, Rossy de Palma y Antonio Banderas. La Academia de Cine Español se manifestó con profundo dolor ante la noticia y expresó: “El cine español se queda sin una de sus actrices más icónicas, Marisa Paredes, que deja tras de sí una larga carrera en la que el público ha podido verla en más de 75 ocasiones en la gran pantalla”.

"Desolado por el fallecimiento de Marisa Paredes, una gran dama de la interpretación. Querida amiga, nos has dejado demasiado pronto", escribió el actor Antonio Banderas para despedir a Marisa Paredes. Por su parte, la actriz Penélope Cruz también compartió una foto de la actriz y le dedicó una emotiva dedicatoria: "Mi querida Marisa… Nos dejas demasiado pronto. Te quiero. Buen viaje".

Cecilia Roth dilapidó a Javier Milei: "Censura"

La reconocida actriz Cecilia Roth se refirió al gobierno del presidente Javier Milei y se mostró muy dura con las políticas implementadas por el mandatario libertario. Pusoel foco en la censura y los recortes a la cultura. "El Gobierno está censurando, lo sé, lo veo, lo siento. No se puede hablar sobre la dictadura, ni de género, ni de cambio climático, y no se puede ver ninguna película en la que aparezca Lali Espósito. Es increíble", disparó la ex esposa de Fito Páez.

Siguiendo esa línea, Cecilia Roth agregó: "Lo que da miedo es la naturalización de todo esto, que un señor en el Gobierno maltrate salvajemente a quien no comparte su pensamiento prehistórico. Es la guerra contra el progresismo". Además, la actriz sostuvo que el presidente Javier Milei tiene "características psicópatas absolutas". "Estamos retrocediendo exponencialmente en Argentina", sumó en diálogo con la agencia EFE.

Continuando con el análisis de la actualidad, la hermana del músico Ariel Rot cargó contra el gobierno nacional por el desfinanciamiento a la cultura. "No es que dejaron de dar dinero al INCAA, lo desmantelaron", subrayó y remarcó que "es de una crueldad brutal" los despidos en despidos en instituciones como el Centro Cultural Kirchner y el ENERC.

Cecilia Roth también aseguró que hay "miedo" en el ambiente artístico y cultural: "No es el miedo de la dictadura; ahora te escrachan, te cancelan. Hay miedo a no trabajar, a que te echen". "El país se está quedando enflaquecido a niveles impensables. Deseo con todas mis fuerzas que todo esto sea un mal recuerdo", concluyó.