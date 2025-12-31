Dolor en la música: murió uno de los artistas más queridos del pop

Dolor en la música: murió uno de los artistas más queridos del rock.

El 2025 se despide con la muerte de Michael Lippman, reconocido manager y abogado de grandes estrellas de la música como David Bowie, George Michael y Matchbox Twenty, a los 79 años. Por el momento no se reveló la causa de su fallecimiento.

En sus últimos años, Michael Lippman fue más conocido por ser manager de George Michael, primero durante la era de Faith a finales de los '80 y luego, tras un intervalo de 17 años, a partir de mediados del 2000. Pero su primer trabajo de gran notoriedad fue entre 1971 y 1975, cuando fue manager y abogado de David Bowie.

Un pionero en bregar por los derechos de los compositores y productores

Luego de sus años con Bowie, Lippman asumió el cargo de vicepresidente de operaciones de la costa oeste de Arista Records durante tres años, hasta finales de los '70. Según un obituario de Variety, Lippman fue fundamental al ver la necesidad de que los productores y compositores tuvieran representantes, al igual que los artistas discográficos.

“Lo que vi fue que los productores y compositores discográficos eran tratados como si fueran figuras de poca monta, representados por un abogado, pero nunca por un representante. Me di cuenta de que son artistas por derecho propio y necesitan asegurarse de que sus contratos se cierren correctamente y que los discos que graban funcionen”, sostuvo en una entrevista de 2010.