Murió "inesperadamente": doloroso adiós a una figura de MasterChef a sus 42 años.

Masterchef, el reality de cocina más famoso del mundo, se viste de luto tras conocerse una noticia devastadora que sacude a los fanáticos del programa.

Matthew Gagnon, recordado concursante de la edición estadounidense de Masterchef, falleció el pasado lunes 15 de diciembre a los 42 años. Según confirmó su obituario, el deceso del nativo de Connecticut ocurrió de forma "inesperada", aunque la familia no hizo públicas las causas específicas de su muerte.

Gagnon saltó a la fama en junio de 2021, cuando fue seleccionado para competir en la temporada 11 del certamen, conocida como MasterChef: Legends. Durante su paso por el programa, tuvo la oportunidad de cocinar para jurados de élite como Gordon Ramsay, Aarón Sánchez y Joe Bastianich, así como para invitados especiales como Paula Deen. Si bien trabajaba en el rubro de la construcción, su entorno siempre supo que su "verdadera pasión era cocinar", un amor que demostró hasta su eliminación en el sexto episodio del reality.

El obituario y la campaña de GoFundMe

Más allá de las cámaras, Matthew es recordado fundamentalmente como un hombre de familia. Le sobreviven su esposa, Stephanie, y sus dos hijos, Haylee y Mason. En una campaña de GoFundMe organizada para cubrir los gastos funerarios, sus allegados lo describieron como una persona que "traía alegría ilimitada" a quienes lo rodeaban.

Los homenajes familiares destacan su faceta más tierna: era el mejor "papá caddie" para su hijo en el golf y el fan número uno de su hija en las competencias de porristas. Sus famosos ravioles caseros, los viajes a Disney World y los campamentos en el patio trasero de su casa son parte del legado imborrable que deja. "Matt era rápido para los chistes, amaba pasarla bien y siempre hacía reír a la gente. Simplemente, era un gran tipo con el que todos disfrutaban estar", reza el comunicado de la familia.