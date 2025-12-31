Murió MTV: por qué cerró el canal después de 44 años al aire.

Es el fin de una era: MTV se despide del aire tras 44 años de historia ligada a la música, la cultura pop y la televisión juvenil. Mucho más que un canal, la señal fue un fenómeno global que redefinió la manera de consumir música, instaló el videoclip como formato central de difusión musical y moldeó generaciones enteras a través de una estética propia.

Desde su lanzamiento en 1981, con aquel icónico “Video Killed the Radio Star”, MTV se convirtió en un espacio de descubrimiento, tendencia y experimentación audiovisual. En 2025, ese recorrido llega a su fin, empujado por decisiones empresariales y, sobre todo, por el impacto irreversible de las plataformas digitales y las redes sociales en los hábitos de consumo.

MTV cerró sus canales de música luego de 44 años al aire.

A lo largo de las décadas, MTV pasó de ser una pantalla dedicada casi exclusivamente a la emisión de videoclips a incorporar realities, programas de entretenimiento y contenidos que marcaron una época. Sin embargo, el corrimiento de las audiencias jóvenes hacia YouTube, TikTok, Instagram y los servicios de streaming terminó por erosionar el lugar central que el canal supo ocupar. En ese nuevo escenario, la televisión perdió relevancia frente a la inmediatez y la personalización del contenido online.

Según lo anunciado, a partir de 2026 MTV cerrará sus canales de televisión en el Reino Unido e Irlanda, un primer paso que anticipa un apagón progresivo a nivel global. La estrategia de Paramount Global, empresa propietaria de la marca, contempla extender el cierre a distintos países de Europa y otras regiones del mundo. En América Latina, por el momento, no se confirmó una fecha concreta, con la excepción de Brasil, aunque todo indica que la región no quedará al margen de este proceso de reconversión.

¿Qué sucederá con MTV?

El cierre de los canales de televisión no implica la desaparición definitiva de MTV como marca. Por el contrario, el sello continuará existiendo bajo una lógica adaptada a los nuevos consumos digitales. La apuesta estará puesta en plataformas online, redes sociales y formatos on demand, donde la identidad de MTV buscará mantenerse vigente frente a nuevas audiencias.

Al mismo tiempo, seguirán en pie algunos de sus eventos más emblemáticos, como los MTV Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs). Sin embargo, lejos estará esta nueva etapa de representar lo que MTV significó para toda una generación. Hoy toca despedirnos de un gigante de la música.