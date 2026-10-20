De qué murió Antonio Grimau, el histórico actor argentino de cine, teatro y TV

El mundo del espectáculo nacional se encuentra profundamente conmovido y de luto tras conocerse en las últimas horas el doloroso fallecimiento del actor Antonio Grimau, quien murió a la edad de 82 años. Su partida deja un vacío en la cultura argentina, donde su figura se consagró como un referente de la actuación durante varias décadas, con una trayectoria artística, marcada por una sensibilidad interpretativa y un carisma que cautivó a generaciones de espectadores tanto en la televisión como en el teatro y el cine nacional.

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Las causas del deceso de Antonio Grimau

El fallecimiento del artista se produjo el lunes por la noche, puntualmente a las 23 horas , tras haber permanecido internado desde el día jueves previo en las instalaciones del Hospital María Ferrer , un centro de salud de referencia especializado en patologías y afecciones respiratorias . Según trascendió de fuentes médicas, el reconocido intérprete padecía EPID (enfermedad pulmonar intersticial difusa) , un complejo y delicado trastorno que compromete de manera grave el tejido pulmonar, dificultando notablemente la correcta oxigenación corporal y la respiración.

se produjo el lunes por la noche, puntualmente a las , tras haber permanecido internado desde el día jueves previo en las instalaciones del , un centro de salud de referencia especializado en . Según trascendió de fuentes médicas, el reconocido intérprete padecía , un complejo y delicado trastorno que compromete de manera grave el tejido pulmonar, dificultando notablemente la correcta oxigenación corporal y la respiración. Pese a haber dado batalla a diversos cuadros médicos complejos a lo largo de su vida (incluyendo una internación de casi dos meses registrada en el año 2021, tras contraer coronavirus con necesidad de asistencia respiratoria mecánica), su organismo no logró superar este último embate. La noticia fue confirmada de manera oficial por la Asociación Argentina de Actores , entidad que acompañó con profundo pesar a sus familiares, amigos y allegados en este momento de tristeza, destacando su absoluto compromiso gremial y su cálida calidad humana.

a lo largo de su vida (incluyendo una internación de casi dos meses registrada en el año 2021, tras contraer con necesidad de asistencia respiratoria mecánica), su organismo no logró superar este último embate. La fue confirmada de manera oficial por la , entidad que acompañó con profundo pesar a sus familiares, amigos y allegados en este momento de tristeza, destacando su absoluto compromiso gremial y su cálida calidad humana. Antonio Grimau. (Crédito de foto: Ariel Grinberg)

Una trayectoria consagrada al arte y la actuación

Durante su prolífica trayectoria, Antonio Grimau se consolidó como uno de los grandes galanes y actores dramáticos de la televisión argentina, destacándose siempre por su notable versatilidad para encarnar personajes entrañables y complejos. Su rostro y su talento formaron parte indiscutible de ficciones emblemáticas que marcaron hitos históricos en la pantalla chica nacional, tales como Trampa para un soñador, Dos a quererse, Soy gitano y la aclamada serie biográfica Sandro de América, demostrando entrega absoluta.

Su inolvidable paso por las tablas dejó también huellas profundas, que lo ratifican como un pilar de la cultura popular y del arte nacional contemporáneo argentino. Su legado artístico permanecerá vivo entre sus seguidores.