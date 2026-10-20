Soledad Pastorutti reveló la verdad detrás de las tarjetas que recibió en la despedida de Lionel Messi

Luego de su presentación en la Fiesta de los Productores en la localidad neuquina de Añelo, Soledad Pastorutti aclaró una versión extendida sobre su participación en la jornada de despedida de Lionel Messi de la selección argentina. La artista santafesina desmintió que el astro rosarino le hubiera regalado las tarjetas arbitrales del encuentro.

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"Messi no me regaló nada. ¿Cómo me va a dar las tarjetas que le dio el árbitro en su último partido?", expresó la popular artista y detalló que las tarjetas fueron un obsequio directo de la autoridad del partido tras el espectáculo. "Me preguntó si podía sacarse una foto conmigo, me dijo que era fanático de mi música y me regaló otro par de tarjetas", puntualizó sobre el encuentro registrado en el estadio Monumental.

Durante aquella presentación en el tributo al capitán argentino, la cantante lució un atuendo que despertó elogios entre el público y los medios. "Cuando canté en la despedida de Lionel me avisaron un poco sobre la hora, y cuando pensé qué ponerme me acordé del poncho que me habían regalado en Catamarca, que era hermoso", rememoró.

La convocatoria para actuar en el evento deportivo se produjo en simultáneo con el rodaje de los videoclips de su próximo trabajo discográfico titulado Vale la Pena, producción en la que se encontraba trabajando antes de trasladarse hacia la cancha con la prenda catamarqueña. Respecto a su reciente paso por la provincia de Neuquén en el marco de la Fiesta de los Productores en Añelo, Pastorutti destacó la calidez y participación del público patagónico durante su recital.

El árbitro de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina fue quien se acercó a La Sole para obsequiárselas después de pedirle una foto.

En paralelo, la artista anticipó su participación en el festival República Folklore, evento que se desarrollará en Buenos Aires los días 21 y 22 de noviembre con el objetivo de integrar las expresiones culturales de las diversas regiones del país. Sobre esta propuesta, la cantante concluyó: "La idea es llevar su pedacito, su forma de ser, y juntarnos todos ahí y divertirnos con algo que nos une, que es el folklore, del sur al norte".

El dueño de la marca del poncho de La Sole, en crisis: "20% de producción"

El dueño de la marca que confeccionó el poncho de Soledad Pastorutti durante la despedida de Lionel Messi alertó por la crisis que atraviesa el sector textil y aseguró que si no fuera por esa prenda estaría en "una situación muy incómoda". En declaraciones a El Destape 1070, el artesano advirtió que su compañía está con bajas ventas y que está al 20% de su producción.

"Si no fuera por este poncho, estaríamos en una situación muy incómoda, estaríamos en el 20% de nuestra producción", dijo el catamarqueño Ramón Baigorria, dueño de la marca Rua-Chaky.