Murió el histórico actor Antonio Grimau, a los 82 años

Antonio Grimau falleció a los 82 años, la noticia fue confirmada este martes por la Asociación Argentina de Actores y Actrices mediante su cuenta oficial. “A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza”, describió la entidad en el comunicado. Aún se desconocen las causas de su muerte.

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El actor de televisión, cine y teatro, nació en Lanús el 10 de marzo de 1944 bajo el nombre de Antonio Rebolini y comenzó a trabajar en los medios a los 16 años, tras presentarse a una audición para integrar un elenco teatral en el teatro Charles Chaplin de Almagro. “Aquella experiencia marcó el inicio de un recorrido de más de seis décadas”, destacaron desde la asociación. Con una extensa trayectoria en la industria del entretenimiento, se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del espectáculo argentino. Participó en ficciones exitosas como Trampa para un soñador, Dos a quererse, Soy gitano y Sandro de América, entre muchas otras.

Antonio Grimau iba a encabezar la comedia "Votemos" este verano en Carlos Paz

Antonio Grimau tenía planes y propuestas de trabajo para la próxima temporada de verano en Villa Carlos Paz. El histórico intérprete iba a formar parte del elenco de “Votemos”, la obra del director Adrián Vocos, donde compartía elenco con Stefani Curró, Gonzalo Paviolo y Walter Vera, entre otros. Hasta el momento, la información disponible no precisa cómo se reorganizará el elenco tras el fallecimiento del actor.

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