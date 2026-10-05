Diego Peretti: su película sobre un desempleado agobiado, la remake de Tiempo de valientes y su contundente definición sobre Los Simuladores

Diego Peretti protagoniza La casa, la nueva película de Gustavo Triviño.

La casa, la nueva película de Gustavo Triviño protagonizada por Diego Peretti y César Troncoso, llega este jueves a los cines con una historia atravesada por la precariedad laboral, la pérdida de dignidad y las decisiones extremas que puede tomar una persona cuando queda afuera del sistema productivo. En diálogo con El Destape Web, Peretti reflexionó sobre el personaje que interpreta, recordó una situación que atravesó su padre y analizó el presente del cine argentino y su impacto en el mundo.

{{{htmlAmp}}}

Más allá de su trama de suspenso, La casa es una película sobre esta época de precariedad laboral...

- Es una película de época universal, porque cuando sistema laboral te da la espalda a una determinada edad las consecuencias no son buenas: desamparo, derrumbe emocional e inutilidad. Tenés que estar muy en eje para soportar el quedar afuera del sistema productivo. Son cosas que en la película suceden de manera abrupta, con mucha violencia, y hacen que el personaje comience a actuar urgido y shockeado en su intento por subsistir a través de la venta de un bien material, que es su vida y sus recuerdos. La perseverancia, aunque la lógica pragmática le indique lo contrario, por no venderla y conservarla es una grandeza dentro de la miserabilidad en la que se mete.

En La casa, el derrumbe lleva al personaje a meterse en un sendero que está en la periferia de la legalidad y la oscuridad... sin tener experiencia. Cuando tenés que tomar decisiones bajo un cielo de tanta urgencia y supervivencia, comenzás a fallar o a entrar en un plano en donde tu ética personal se ve puesta en el banquillo de los acusados.

Claro, es un hasta dónde puede llegar una persona con tal de recuperar su dignidad.

- Dignidad es una palabra que calza perfecto para esta película: conserva La casa, pero pierde su dignidad. La película lleva a preguntarse: "¿qué haría yo en ese lugar?". No es un lugar muy lejano, sino que es fácilmente identificable. Es una zona muy cercana al abismo.

¿En algún momento de tu carrera pasaste momentos de escasez de trabajo?

- No, pero el trabajo del actor es un poco excéntrico. Este personaje es más mundano, universal. Lo que le pasa a mi personaje le sucedió a mi papá, que le hicieron un vacío y no fue más valorizado por el sistema laboral y productivo. En algunas sociedades más sensibles quizás sos cuidado, pero en la gran mayoría sos un descarte. Es como quedar en la mitad del océano, con una soledad muy grande. Por suerte no me toco vivir esa situación.

¿Disfrutás el género suspenso?, ¿es un registro que te gustaría seguir explorando?

- Me encantan las películas de suspenso. Todo está dispuesto en los guiones. Por el momento, elijo no tomar la profesión desde un lugar estratégico o de papeles que harían variar la comunicación que yo tengo con la gente. Hago las películas que me parecen interesantes. No trabajo para que la gente vea cierta faceta que hay en mí, aunque sé que hay muchos actores que lícitamente lo hacen.

¿Te desprendés fácil de los personajes?

- Interpretar es entrar en conflicto, pero cuando se apagan las cámaras me voy a descansar. En esta película, el personaje está atravesado por los conflictos desde el inicio y es una montaña rusa. Es muy entretenido.

"La película de Los Simuladores está moribunda"

¿Cuál es tu lectura sobre el presente del cine argentino?

- Para empezar, me gustaría decir que esta película que estrenamos ahora se va a estrenar en salas de cine y eso está buenísimo porque es una costumbre que se perdió mundialmente. Ya no existe la expectativa por una película. La industria audiovisual sufrió una transformación impresionante en sus últimos 15 años y recién ahora se están reacomodando las piezas. Si se lleva ese proceso a la actualidad de nuestro país, la industria del cine está un poco raquítica. Pero soy optimista, porque queremos contar historias en teatro, cine, plataformas. Siento que hay un hambre de hacer buen cine presente, no veo una sociedad indiferente a eso.

En 2025 se estrenó la remake mexicana de Tiempo de valientes, película de Damián Szifrón que hiciste junto a Luis Luque. ¿La viste?

- La ví, la hizo Ariel Winograd.

¿Te gustó?

- Szifrón le dijo que tenía que filmar exactamente los mismos planos y Ariel aceptó, pero la película no tiene la esencia de la que hicimos con Luque. Está bien actuada, me despertó curiosidad ver como se hacían algunas escenas. La película está bien y no por Ariel, sino porque la historia es muy argentina y porteña incapaz de imitar en otro lado. Pasó con Los Simuladores, cuando se hizo también en España y Chile: era un producto sin picardía.

La última: ¿la película de Los Simuladores es un proyecto que sigue trabado?

- La película de Los Simuladores está moribunda.