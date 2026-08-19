Moria y la dictadura: qué pensaba "La One" sobre los desaparecidos y por qué no aparece en la serie de Netflix

La serie de Moria Casán generó un furor de búsquedas en torno a "La One" y abrió acalorados debates en las redes por el abordaje de ciertos períodos históricos en su vida, como la década de los '70 y su opinión sobre la última dictadura cívico militar. Qué muestra la producción de Netflix sobre este tema y qué omite.

La serie Moria, dirigida por Javier Van de Couter, hace un recorrido por algunos episodios centrales de la vida artística y personal de Moria Casán y cuando aborda sus inicios (en los episodios protagonizados por Sofía Gala Castiglione) hace una breve mención al período de la última dictadura cívico militar, en una escena en la que la diva va a sacar a sus bailarines de la cárcel. “Durante la dictadura, ser diferente te podía costar la vida. Putos, tortas y travas construyeron su refugio de fiesta y fantasía, y me abrazaron hasta iconizarme como el gran puto argentino”, sostiene la propia Moria en dicha escena, que termina con una fiesta en el Delta a la que asiste, rodeada de homosexuales y personas LGBT.

Lo que no muestra la serie de Netflix

Pese a esta escena, las opiniones de Moria Casán sobre la última dictadura cívico militar siempre fueron polémica. El primer antecedente fue en 2006, cuando durante una entrevista con Osvaldo Bazán en el programa Habitación 414, Moria fue consultada por su opinión sobre la dictadura y respondió, categórica: "No me quiero meter con el tema de los desaparecidos, Orlando (confundiendo al periodista). Tengo muchos amigos y amigos de mi padre, que era militar, muertos por la represión. La gente de los desaparecidos piensa que sólo es un horror lo de los desaparecidos, y yo pienso que es un horror lo que pasó del otro lado”.

En la misma entrevista, Moria Casán se definió como una persona de derecha "de toda la vida", afirmó que durante la dictadura se sintió "muy cómoda" y citó la teoría de los dos demonios cuando opinó: “Es un horror de los dos lados; los señores cumplieron con lo que había que cumplir. Acá hubo una guerra...”.

Las opiniones de Moria Casán sobre los horrores de la última dictadura cívico militar volvieron a salir a flote en 2018, cuando al frente de Intrusos (América TV) sostuvo al aire: “Necesitamos un cívico-militar, un Bolsonaro demócrata”. Y arremetió: "Ya tenemos Madres de Plaza de Mayo, ya hay nietos restituidos, ya está, tenemos que mirar para adelante". Segundos después, reveló que le gustaba Sergio Berni, porque era el candidato de Cristina Kirchner y por su profesión: “Me gusta porque es mi-li-tar. Eso es lo que anhela el pueblo argentino”.

La serie de Moria Casán omite mostrar este posicionamiento de la actriz argentina y en cambio se enfoca en su figura "heroica" dentro de la comunidad LGBT. Y aunque en reiteradas oportunidades mencionó que ella misma sacaba a sus bailarines de prisión durante los '70, la serie decide no ahondar más en ese capítulo de su vida y centrarse únicamente en el mito.