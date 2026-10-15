Las mejores 10 series de Apple TV para ver, según IMDb

El universo del streaming evoluciona de forma constante, y plataformas como Apple TV se han ganado un lugar de privilegio por sus producciones de gran calidad. Para medir el pulso de estas ficciones, el público suele recurrir a IMDb (Internet Movie Database), la base de datos cinematográfica y televisiva más utilizada. Este portal calcula sus puntuaciones mediante un sistema de votación ponderada donde millones de usuarios califican los contenidos en una escala del 1 al 10. Para reflejar el gusto real de la audiencia, IMDb aplica un estricto algoritmo que filtra los votos anómalos, garantizando una nota final confiable y precisa.

Ted Lasso (8.7): una comedia sobre un optimista entrenador de fútbol americano que asume la dirección de un equipo de la Premier League británica sin conocer las reglas del juego.

Severance (8.7): un thriller psicológico de ciencia ficción en el que los empleados de una corporación se someten a un procedimiento quirúrgico para separar sus recuerdos laborales de los personales.

Slow Horses (8.4): un thriller de espionaje británico brillante, cínico e impredecible, liderado por un inolvidable Gary Oldman que interpreta magistralmente a los agentes marginados del MI5.

Pachinko (8.4): una obra emotiva y visualmente deslumbrante que narra las complejas vivencias y luchas de una familia de inmigrantes coreanos a lo largo de varias generaciones.

Bad Sisters (8.3): una producción de comedia negra y misterio enfocada en cinco hermanas unidas por un pacto de protección mutua tras la muerte repentina de un familiar. MÁS INFO Películas Las mejores 100 películas de la historia según IMDB para ver online

Terapia sin filtro (8.2): una comedia dramática conmovedora, punzante y muy ácida sobre un terapeuta en duelo que comienza a romper todas las reglas éticas tradicionales con sus pacientes.

Cocina con química (8.2): ambientada en los años 50, esta serie sigue de cerca a una brillante científica reconvertida en carismática conductora de un exitoso programa de cocina para empoderar mujeres.

Silo (8.1): una fascinante y claustrofóbica propuesta de ciencia ficción distópica donde miles de personas sobreviven confinadas en un enorme búnker subterráneo repleto de peligrosos y oscuros secretos.

Encerrado con el diablo (8.1): miniserie dramática e intensa basada en hechos reales sobre un convicto que recibe una oferta imposible para infiltrarse en una peligrosa prisión de máxima seguridad.