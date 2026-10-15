Las mejores 10 series de Apple TV para ver, según IMDb

El universo del streaming evoluciona de forma constante, y plataformas como Apple TV se han ganado un lugar de privilegio por sus producciones de gran calidad. Para medir el pulso de estas ficciones, el público suele recurrir a IMDb (Internet Movie Database), la base de datos cinematográfica y televisiva más utilizada. Este portal calcula sus puntuaciones mediante un sistema de votación ponderada donde millones de usuarios califican los contenidos en una escala del 1 al 10. Para reflejar el gusto real de la audiencia, IMDb aplica un estricto algoritmo que filtra los votos anómalos, garantizando una nota final confiable y precisa.
Las mejores 10 series de Apple TV según IMDb
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Ted Lasso (8.7): una comedia sobre un optimista entrenador de fútbol americano que asume la dirección de un equipo de la Premier League británica sin conocer las reglas del juego.
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Severance (8.7): un thriller psicológico de ciencia ficción en el que los empleados de una corporación se someten a un procedimiento quirúrgico para separar sus recuerdos laborales de los personales.
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Slow Horses (8.4): un thriller de espionaje británico brillante, cínico e impredecible, liderado por un inolvidable Gary Oldman que interpreta magistralmente a los agentes marginados del MI5.
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Pachinko (8.4): una obra emotiva y visualmente deslumbrante que narra las complejas vivencias y luchas de una familia de inmigrantes coreanos a lo largo de varias generaciones.
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Bad Sisters (8.3): una producción de comedia negra y misterio enfocada en cinco hermanas unidas por un pacto de protección mutua tras la muerte repentina de un familiar.
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Terapia sin filtro (8.2): una comedia dramática conmovedora, punzante y muy ácida sobre un terapeuta en duelo que comienza a romper todas las reglas éticas tradicionales con sus pacientes.
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Cocina con química (8.2): ambientada en los años 50, esta serie sigue de cerca a una brillante científica reconvertida en carismática conductora de un exitoso programa de cocina para empoderar mujeres.
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Silo (8.1): una fascinante y claustrofóbica propuesta de ciencia ficción distópica donde miles de personas sobreviven confinadas en un enorme búnker subterráneo repleto de peligrosos y oscuros secretos.
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Encerrado con el diablo (8.1): miniserie dramática e intensa basada en hechos reales sobre un convicto que recibe una oferta imposible para infiltrarse en una peligrosa prisión de máxima seguridad.
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The Studio (8.0): una propuesta moderna, satírica y punzante que explora detalladamente las tensiones, los enormes egos y las complejidades de la industria cinematográfica en el competitivo Hollywood actual.