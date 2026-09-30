Estrenos Apple TV en octubre 2026: las series y películas que llegan

Apple TV consolida su reputación en el competitivo ecosistema del streaming gracias a una premisa muy clara: priorizar la curaduría exigente y la calidad de producción por encima del volumen masivo de títulos. Sin embargo, para este mes de octubre, la plataforma decide aumentar su regular número de estrenos. Con una grilla de lanzamientos más nutrida y variada de lo habitual, el servicio despliega un abanico de novedades que van desde documentales de alto riesgo hasta comedias internacionales, pasando por blockbusters familiares y dramas de época diseñados para pisar fuerte en la conversación cultural.

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"Nocturno", una nueva serie de tensión. (Crédito de foto: Apple TV)

Los estrenos en Apple TV para octubre 2026

2 de octubre – La última gran escalada: el K2 en invierno: largometraje documental que reconstruye la arriesgada expedición realizada en 2021 para coronar la cima del temido K2 durante la estación más hostil del año, con una mirada cruda sobre los límites de la resistencia y la supervivencia humana.

2 de octubre – Las hermanas Grimm (temporada 2): el regreso de esta serie de aventura y fantasía. La segunda entrega promete profundizar en el universo de misterio que rodea a las protagonistas mientras enfrentan nuevos enigmas mágicos y desafíos dentro de su entorno.

7 de octubre – Pequeños profetas (Small Prophets): creada y protagonizada por el talentoso Mackenzie Crook, esta singular comedia fantástica de sello británico combina el folclore rural inglés con un humor cotidiano e ingenioso, ideal para quienes buscan propuestas narrativas frescas y excéntricas.

9 de octubre – Matchbox: la película: bajo la dirección de Sam Hargrave, especialista en secuencias de impacto visual, y con un elenco estelar encabezado por John Cena y Jessica Biel, este largometraje busca transformar la legendaria marca de vehículos a escala de Mattel en un espectáculo repleto de adrenalina.

16 de octubre – Tenzing: uno de los títulos cinematográficos más ambiciosos del año. Este drama histórico revive la legendaria hazaña de Tenzing Norgay y Edmund Hillary al conquistar por primera vez la cima del monte Everest. Cuenta con destacadas interpretaciones de Tom Hiddleston y Willem Dafoe.

21 de octubre – Buscando a Wanda (temporada 2): comedia negra alemana que regresa con nuevos episodios para seguir la disparatada investigación de la familia Klatt. Una historia sobre cómo los Klatt intervienen y espian a todo su vecindario con tal de encontrar a su hija desaparecida.