Estrenos Apple TV en septiembre 2026: las series y películas que llegan

La plataforma Apple TV encara el mes de septiembre con una estrategia enfocada en consolidar su prestigio cinematográfico y televisivo. Fiel a su filosofía de privilegiar la calidad sobre el volumen de producción, el servicio mantiene un catálogo curado que combina el regreso de su franquicias consagrada: Slow Horses, sumado a la llegada de ambiciosas comedias.

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A través de una cuidada selección de thrillers, acción a gran escala e historias con fuerte carga dramática, la compañía busca sostener el pulso competitivo frente a los gigantes del ecosistema de streaming. En esta oportunidad, este mes se perfila como un período con cuatro títulos centrales que abarcan desde el suspenso policial hasta la comedia confesional.

Matthew McConaughey y Woody Harrelson en "Casi hermanos". (Crédito de foto: Apple TV)

Estrenos en Apple TV para septiembre 2026

Mayday (4 de septiembre): este thriller de acción y misterio protagonizado por Ryan Reynolds y Kenneth Branagh encabeza las novedades cinematográficas de la plataforma. La trama sigue a un grupo de militares que está involucrado en una misión encubierta en aguas internacionales que, tras una llamada de auxilio no identificada, queda atrapado en un laberinto de conspiraciones geopolíticas e investigaciones de alto riesgo donde nadie es quien dice ser.

Causa abierta (9 de septiembre): esta producción de Australia, que es una miniserie dramática, explora las consecuencias del reflote de una investigación por desaparición no resuelta durante décadas. Encabezada por Patrick Brammall y Maxine Peake, la trama profundiza en los oscuros secretos de una pequeña comunidad rural que emergen a la superficie cuando un nuevo equipo de detectives reabre el expediente judicial.

Slow Horses - temporada 6 (16 de septiembre): Vuelven los espías desplazados de Slough House con el aclamado Gary Oldman al frente. En esta sexta entrega, el peculiar grupo de la inteligencia británica deberá enfrentar las secuelas de un chantaje institucional que amenaza con desmantelar la propia agencia. La serie promete mantener la mezcla exacta entre humor ácido, decadencia burocrática y espionaje de alta tensión.