Si bien se creyó que "Separadas" volvería luego del aislamiento, Polka anunció que la situación es tan crítica que no podrían seguir sosteniéndola. Lo cierto es que detrás de la caída, el Grupo Clarín -multimedio que sostiene a Polka- le soltó la mano y no colaboró con el pago de sueldos atrasados ni con la continuidad del proyecto.Hoy, el reconocido periodista de espectáculos Jorge Rial amplió la gravedad de las internas y el rol de Adrián Suar en medio de la pandemia. “Todas las últimas ficciones de El Trece salieron en la gestión Suar. Si hubiese sido por el Grupo Clarín no salían”, declaró.

Lo que resulta repudiable es la decisión del Grupo Clarín en el tablero de juego: siendo el principal accionista de la productora, no ayudó en el pago de los sueldos a las actrices y equipo de la tira y optó por apañar a otros empleados de sus medios (La 100, TN, El Trece). Desde el inicio de la crisis, Polka tuvo graves problemas para pagar los salarios de sus 400 trabajadores. Denunciados por la Asociación Argentina de Actores, pagaron en cuotas los haberes de marzo. Aún, en el caso de muchos empleados, no se perciben los pagos del mes de abril. ¿Por qué el Grupo Clarín no "ayudó" a Polka? Es un interrogante que por el momento no tiene respuesta. Lo cierto es que Polka atraviesa un crítico momento de quiebre financiero.

"No recuerdo si la ficción era Simona. Desde Polka le llevaron los números al Grupo y le dijeron que cada capítulo valía 2.800.000 pesos. 'Estamos facturando la mitad. ¿Cómo hacemos? Esta diferencia es irremontable. En este contexto, todo lo que salió en estos años fue por imposición de Suar", afirmó Jorge Rial en Intrusos (América).

Y continuó: “Todas las últimas ficciones de Canal 13 salieron en la gestión Suar. Si hubiese sido por el Grupo Clarín no salían. Esto tiene que servir para que los periodistas, actores, productores y técnicos nos pongamos a ver la salida de esto, para buscar el mejor camino para todos". Por último, tanto Rial como Adrián Pallares advirtieron la presencia de información fake sobre la crisis en Polka, remarcando el caso de un tuit falso de Celeste Cid que se filtró en las redes.