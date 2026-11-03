Marcela Morelo reveló que compuso un tema en colaboración con Kike Teruel con motivo de la llegada del Papa a la Argentina. Sin embargo, pese al entusiasmo y al trabajo puesto en la creación de la obra musical, la propuesta no resultó elegida en la convocatoria oficial organizada para el evento religioso.

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La iniciativa nació a partir de un llamado del exintegrante de Los Nocheros, quien le propuso sumarse a la producción de la pieza. "Hace dos meses me llamó Kike Teruel para decirme que le habían pedido una canción para el Papa y él les dijo que si yo quería hacerla la hacía. '¿Te copás?' Obvio, le dije, corté y arranqué, tipo 'llame ya'", relató la artista sobre el impulso inicial con el que encaró la propuesta.

La cantante puso en marcha un proceso creativo acelerado junto a un equipo cercano de trabajo: se contactó con la compositora Claudia Brant y sumó a la producción a su marido, el músico y productor Rodolfo Lugo, para terminar de darle forma al proyecto.

El plan original trascendía la simple entrega de una maqueta; la idea central de la dupla creativa apuntaba a transformar la canción en una obra colectiva que sumara distintas voces del ambiente de la música. "Resulta que había un concurso y un montón de artistas que iban a cantar, nosotros teníamos la idea de llamar a nuestros amigos artistas para ver si querían cantar la canción. Es re linda", detalló la interprete sobre la expectativa que rodeó al proyecto antes de la definición.

A pesar de la dedicación volcada en el estudio, el resultado del concurso no fue el esperado y la pieza quedó descartada de la grilla oficial del evento. De todas formas, la artista confirmó que el tema no quedará en el olvido y pasará a integrar su propio material discográfico. "La tengo grabada, me la guardo para mi repertorio. Estará en mi próximo disco, el número 13, que ya estoy haciendo", concluyó la cantautora sobre el futuro de la composición.

Marcela Morelo.

Qué canción fue la eleigda para recibir al Papa León XIV

La versión oficial seleccionada para la visita papal fue la composición Argentina con el Papa León, interpretada por sus propios autores junto a un grupo de vocalistas. La pieza musical cuenta con la voz principal de Gabriel Alejandro Moyano Angelini, referente de la icónica banda cordobesa Iceberg del Sur, acompañado en las voces por su hermano y coautor Agustín Moyano Angelini, Alexia Scoufalos y Jorge Alfonso García Clúa.

Qué dice la letra de la canción de Marcela Morelo y Kike Teruel

Yo descanso bajo tu amparo

Eres faro, eres luz

Me guías tú

No hay oscuridad más a mi lado

Somos parte de un amor

Infinita fe adorante

Eres faro, eres luz