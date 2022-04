Se vendió por 1,25 millones de dólares un manuscrito de Charlotte Brontë

El diminuto manuscrito inédito escrito por Charlotte Brontë cuando tenía 13 años finalmente fue vendido durante una feria del libro de Nueva York por 1,25 millones de dólares a una asociación literaria británica, que anunció que donará el objeto al museo dedicado a esa autora en Inglaterra.

"Salvar el pequeño libro de Charlotte Brontë es una gran ganancia para el Reino Unido", aseguró Geordie Greig, presidente de la asociación Amigos de las Bibliotecas Nacionales, que lo entregará al Museo Brontë, situado en Haworth, en el norte de Inglaterra, donde creció la novelista.

La obra, titulada "A Book of Rhymes by Charlotte Brontë, Sold by Nobody, and Printed by Herself", es del tamaño de una mano y, sin embargo, contiene diez de los primeros poemas de la autora de "Jane Eyre". El pequeño libro de poemas, fechado por la autora en diciembre de 1829, no fue visto públicamente desde que se vendió en Nueva York en 1916.

Según informó la agencia de noticias AFP, en noviembre de 2019 ya se había vendido un manuscrito en miniatura de Charlotte Brontë por unos 850.000 dólares y en diciembre de 2021, los Amigos de las Bibliotecas Nacionales ya habían adquirido una colección de libros y manuscritos, que incluía siete miniaturas de Charlotte.

Con información de Télam