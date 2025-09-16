Ver películas y series gratis en Magis TV o Flujo TV en Argentina es una práctica ilegal: los motivos

Magis TV y Flujo TV son ilegales en Argentina.

En los últimos años, plataformas como Magis TV y su aparente sucesora Flujo TV se convirtieron en opciones muy populares en Argentina y el resto de Latinoamérica para ver películas, series, deporte y canales en vivo, sin pagar las suscripciones oficiales. Lo que para muchos parece una "ganga" tiene consecuencias legales, técnicas y de seguridad que conviene conocer.

¿Por qué Magis TV y Flujo TV son ilegales y no recomiendan descargarlas?

Magis TV operaba como un servicio de “IPTV pirata”: es decir, como un transmisor de contenido audiovisual (películas, canales de cable, deportes, etc.) sin tener las licencias necesarias de los propietarios del contenido. Esa retransmisión sin autorización viola la ley de derechos de autor vigente en Argentina, donde la Justicia ya dictó medidas concretas contra Magis TV como: bloqueos a los dominios relacionados, mandatos para que Google retire la app de dispositivos Android, incluso la desinstalación de equipos donde ya estaba instalada.

Flujo TV, por su parte, ha sido señalada como una reaparición o variante de Magis TV. Muchos medios indican que Flujo TV es "el Magis TV renacido", bajo un nuevo nombre, que ofrece esencialmente lo mismo: contenidos protegidos sin licencias legales.

Riesgos de los usuarios al instalar Magis TV o Flujo TV