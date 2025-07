¿Por qué Magis TV no está en Play Store de Google?

Magis TV se presenta como una opción tentadora para quienes buscan ver películas, series y partidos de fútbol sin pagar suscripciones. Su popularidad creció rápidamente porque promete acceso gratuito a contenidos premium, algo que millones de usuarios quieren. Sin embargo, esta alternativa “fácil” trae consigo serios problemas que van más allá de lo legal: es una app que vulnera derechos de autor, carece de controles de seguridad y puede comprometer tus datos personales.

A pesar de que muchos intentan descargarla desde sitios externos mediante archivos APK, lo cierto es que Magis TV no se encuentra en la tienda oficial de Google Play, y esto no es casualidad. Google establece estrictas políticas para proteger tanto la integridad de los dispositivos como la privacidad de los usuarios. Magis TV no cumple con estas normas, y a continuación te explicamos por qué.

Magis TV no está en Play Store de Google porque es una aplicación ilegal que distribuye contenido sin licencia, infringiendo derechos de autor. Esto va en contra de las políticas de Google Play, que prohíben cualquier app que fomente la piratería o utilice medios no autorizados para transmitir contenido audiovisual.

Además, Magis TV exige la instalación mediante un APK externo, lo que implica que el usuario debe desactivar funciones de seguridad en su dispositivo para permitir la descarga desde fuentes desconocidas. Este tipo de práctica aumenta significativamente el riesgo de instalar software malicioso, razón por la cual Google impide que esta app forme parte de su ecosistema.

Peligros de usar Magis TV