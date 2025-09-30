Magis TV: la última versión de la app para ver gratis fútbol en vivo, series y películas es un riesgo para los usuarios

Instalar Magis TV implica muchos riesgos.

Magis TV es una aplicación y servicio por internet que permite ver televisión en vivo: canales, deportes, películas y series, sin pagar suscripciones oficiales ni contar con licencias de los titulares de los derechos, lo que la hace ilegal. La plataforma funciona mediante tecnología IPTV que distribuye contenidos protegidos sin autorización.

Los riesgos de instalar Magis TV

Legalidad: al usar la aplicación, los usuarios consumen contenido pirateado. Aunque la responsabilidad mayor recae sobre quienes distribuyen, los usuarios también podrían verse implicados, dependiendo de la legislación local. Seguridad informática: dado que Magis TV no está disponible en tiendas oficiales como Google Play o App Store, su instalación se hacía mediante archivos APK o versiones externas. Esto implica riesgo de malware, virus, spyware: esos programas pueden robar datos como contraseñas, afectar la privacidad, incluso permitir acceso remoto al dispositivo. Estafas y robo de datos: la aplicación puede solicitar permisos innecesarios, exponer datos personales, financieros; además de publicidad engañosa o redireccionamientos maliciosos.

Magis TV implica riesgos legales, personales y tecnológicos.

¿Qué dice la ley en Argentina sobre Magis TV?

La ley principal que regula esto en Argentina es la Ley 11.723 – Régimen Legal de la Propiedad Intelectual . Protege las obras científicas, literarias, artísticas, audiovisuales, fonogramas, programas de computación, etc., y otorga a los titulares el derecho exclusivo de reproducir, difundir, retransmitir sus obras.

También hay modificaciones posteriores, y normativas complementarias, que habilitan sanciones civiles y penales por violaciones a esos derechos.