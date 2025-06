Descargar Magis TV para ver el Mundial de Clubes es un riesgo: cuáles son los motivos para no hacerlo.

El Mundial de Clubes 2025 ya está en marcha, con su formato renovado que convoca a 32 equipos de todas las confederaciones repartidos entre el 14 de junio y el 13 de julio en Estados Unidos. Frente a la imposibilidad de ver los partidos de forma gratuita en las plataformas oficiales, muchos usuarios recurren a aplicaciones como Magis TV. Pero esta práctica no sólo incumple la legalidad, sino que también implica serios riesgos para tus dispositivos y tus datos personales.

Aunque la tentación de no pagar por ver a tu equipo favorito juega fuerte, descargar Magis TV para seguir el Mundial no es una decisión sin peligros ni consecuencias. A continuación te compartimos los motivos por los que no deberías hacerlo.

¿Por qué no conviene usar Magis TV para el Mundial de Clubes?

Magis TV implica graves riesgos de ciberseguridad.

Falta de derechos de transmisión : Magis TV no posee autorización formal para transmitir los partidos del torneo, por lo que su oferta es ilegal y viola la propiedad intelectual.

: no posee autorización formal para transmitir los partidos del torneo, por lo que su oferta es ilegal y viola la propiedad intelectual. Restricciones judiciales en Argentina : desde septiembre de 2024, el Juzgado N.º 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Rossignoli, ordenó bloquear los dominios y plataformas vinculadas a Magis TV por operar de forma ilícita.

: desde septiembre de 2024, el Juzgado N.º 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Rossignoli, ordenó bloquear los dominios y plataformas vinculadas a Magis TV por operar de forma ilícita. Riesgo de acciones legales futuras : aunque actualmente apuntan a los responsables directos de la aplicación, especialistas como Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, advierten que usar o compartir apps pirata podría derivar en acusaciones por delito informático .

: aunque actualmente apuntan a los responsables directos de la aplicación, especialistas como Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, advierten que . La industria sí tiene respaldo legal: entidades que poseen derechos sobre el campeonato (como FIFA, Conmebol, y plataformas como Disney+ y ESPN) cuentan con acuerdos, licencias y respaldo jurídico, a diferencia de Magis TV.

¿Qué riesgos implica instalar Magis TV?

Vulnerabilidades en dispositivos : al no estar en tiendas oficiales como Google Play o App Store, la app requiere instalación manual, generalmente mediante archivos APK, lo que puede infiltrar malware, troyanos o software espía .

: al no estar en tiendas oficiales como Google Play o App Store, la app requiere instalación manual, generalmente mediante archivos APK, lo que . Acceso indebido a información personal : la aplicación pide vincular tu correo electrónico, lo que facilita el robo de contraseñas, lectura de correos, acceso a contactos o datos bancarios.

: la aplicación pide vincular tu correo electrónico, lo que facilita el robo de contraseñas, lectura de correos, acceso a contactos o datos bancarios. Expansión de brechas a la red doméstica : infectar tu Smart TV, celular o PC puede poner en riesgo otros dispositivos conectados a la misma red, incrementando el alcance del problema.

: infectar tu Smart TV, celular o PC puede poner en riesgo otros dispositivos conectados a la misma red, incrementando el alcance del problema. Ausencia de respaldo técnico o legal: ante cualquier falla, pérdida de datos o vulneración, no dispones de asistencia ni reclamo posible, ya que estás fuera del sistema legal.

Aunque la emoción por el torneo ya arrancó, es fundamental ser consciente del costo real de usar alternativas ilegales como Magis TV. La recomendación de especialistas en ciberseguridad y derechos digitales es clara: ver el Mundial de Clubes solo en plataformas oficiales, aunque impliquen un costo, garantiza tu protección.