Luto en la música popular por el fallecimiento de un instrumentista de 36 años

La escena artística del norte argentino atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Lucas Montanaro. El pianista y cantante, de 36 años, se descompensó de manera imprevista durante un encuentro de fútbol con sus allegados, hecho que derivó en su deceso y generó múltiples manifestaciones de afecto en plataformas digitales.

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A raíz del trágico acontecimiento, el Instituto Nacional de la Música (INAMU) difundió un pronunciamiento público manifestando su acompañamiento a la familia, colegas y seres queridos del instrumentista, además de destacar sus aportes al repertorio nacional.

Por su parte, los integrantes del grupo Canto 4 expresaron su consternación mediante una carta de despedida: "Hoy es un día triste para la familia de Canto 4: nos toca despedir a una de las personas con las que más alegría y música compartimos estos últimos años. Así de irónica y cruel es la vida a veces".

En el mismo mensaje, añadieron: "Te deseamos un buen viaje Luquitas Montanaro, y esperamos que desde donde estés sigas haciendo música. Por nuestra parte, llevaremos tu recuerdo, tu alegría intacta y tu hermosa locura a cada escenario".

Lucas Montanaro estuvo vinculado a Canto 4, un reconocido conjunto folclórico salteño.

A lo largo de su carrera, el tecladista construyó una huella destacada en la provincia de Salta y en diversos escenarios del país:

Macumbicos: Se incorporó en 2013 a esta propuesta nacida en suelo salteño que fusionaba distintas expresiones populares. En 2016 editaron su álbum debut con 14 tracks (10 de autoría propia y 4 adaptaciones), impulsando giras por Jujuy, Tucumán, Catamarca y Córdoba con temas como Sabático y El Carpero .

Se incorporó en 2013 a esta propuesta nacida en suelo salteño que fusionaba distintas expresiones populares. En 2016 editaron su álbum debut con 14 tracks (10 de autoría propia y 4 adaptaciones), impulsando giras por Jujuy, Tucumán, Catamarca y Córdoba con temas como y . Canto 4: En el último tiempo se afianzó como pianista estable de la reconocida agrupación. En marzo de 2024 ejecutó el teclado durante la interpretación de la Misa Criolla de Ariel Ramírez en la capital salteña, junto a un ensamble coral de 35 voces.

En el último tiempo se afianzó como pianista estable de la reconocida agrupación. En marzo de 2024 ejecutó el teclado durante la interpretación de la de Ariel Ramírez en la capital salteña, junto a un ensamble coral de 35 voces. Bodas de Plata: Ese mismo año fue ratificado como integrante oficial para las presentaciones del disco Presente, en el marco de las celebraciones por los 25 años del conjunto.

Tenía 56 años: dolor en la cultura argentina por la muerte del periodista y escritor Alfredo Salinas

La escena cultural argentina se encuentra de luto tras la confirmación de la muerte del reconocido periodista y escritor Alfredo Salinas, quien falleció a los 56 años de edad. El deceso de este emblena sanluisino se produjo en las instalaciones del hospital de Villa Mercedes, donde permanecía internado debido a una severa descompensación en su estado general de salud que no pudo revertir.

Nacido el 25 de noviembre de 1969, el destacado profesional consolidó una prolífica trayectoria de más de tres décadas dedicada al ámbito de la comunicación. A lo largo de su carrera, su sello distintivo quedó plasmado en una diversidad de formatos que abarcaron la prensa escrita, la radiofonía y la televisión regional.