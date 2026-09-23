Un reconocido cantante falleció en una tragedia aérea que también provocó la muerte de un empresario vinculado a proyectos del entorno del futbolista Neymar.

El cantante brasileño Geraldo Antônio de Carvalho (más conocido como Rick), falleció el pasado martes 22 de septiembre a los 59 años durante un accidente aéreo en un helicóptero. Los restos del helicóptero fueron localizados en una zona boscosa del estado de Santa Catarina luego de casi 24 horas de búsqueda. Por su parte, equipos de rescate confirmaron que ninguno de los involucrados sobrevivió al impacto.

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Geraldo Antônio de Carvalho falleció a los 59 años.

Según los medios locales, la tragedia también provocó la muerte del empresario Bruno Avelar, vinculado a proyectos del entorno del futbolista Neymar, además de otras tres personas que viajaban en el helicóptero. Tras el hecho, se dio a conocer que el vehículo había desaparecido en la tarde del lunes después de despegar desde Porto Belo con destino a São Joaquim, en un trayecto de aproximadamente 190 kilómetros dentro del mismo estado.

Frente al infortunio, se realizó un operativo que movilizó a unos 40 bomberos, perros especializados en búsqueda y rescate, más de diez vehículos y drones con cámaras térmicas. Asimismo, los restos del vehículo aéreo fueron avistados en una región montañosa de la Sierra Catarinense. Posteriormente, los rescatistas llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento de todos los involucrados.

Quién era Geraldo Antônio de Carvalho

El cantante brasileño Geraldo Antônio de Carvalho se convirtió en una de las figuras más influyentes del género country brasileño y destacó como uno de los pocos intérpretes afrodescendientes en alcanzar la fama en la historia del sertanejo moderno. Asimismo, logró el éxito masivo como la voz principal del célebre dúo Rick & Renner, una de las duplas más icónicas de la música brasileña. Junto a su compañero, vendió más de 10 millones de discos y popularizó hits en los años 90 y 2000 como "Ela É Demais" y "Nos Bares da Cidade". Además de su faceta como intérprete, Rick se consagró como un compositor y productor musical. Escribió canciones exitosas para otras grandes estrellas de la música brasileña, como los dúos Chitãozinho & Xororó y Zezé Di Camargo & Luciano.