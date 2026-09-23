Dolor en el periodismo argentino: murió un querido y respetado periodista de Clarín

A los 78 años falleció el histórico editor que dejó una marca imborrable en la redacción de Clarín.

El periodismo argentino está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ricardo Fevrier a los 78 años. Se trataba de un profesional sumamente querido, respetado y con un recorrido enorme en el ambiente de los medios gráficos y digitales nacionales, especialmente en la redacción del diario Clarín, donde trabajó durante décadas como editor y formador de redactores.

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Según explicaron allegados a la familia, Fevrier sufría una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) que venía deteriorando progresivamente su estado de salud en los últimos meses. "Richard", como le decían sus más allegados en el gremio, supo desempeñarse como responsable de secciones emblemáticas como Policiales y la edición general, encabezando coberturas históricas del país con una mirada lúcida, rigurosa y siempre dispuesta a dar una mano a los ingresantes.

A los 78 años falleció el histórico editor que dejó una marca imborrable en la redacción de Clarín.

A lo largo de su carrera, además de su extenso paso por el matutino porteño, sumó experiencia en publicaciones clave de la gráfica como la revista Primera Plana y el diario La Razón. Apenas se conoció la noticia de su partida, las redes sociales se llenaron de dedicatorias, recuerdos y sentidos pésames por parte de excompañeros de trabajo, colegas y personalidades de la comunicación que repasaron sus enseñanzas y anécdotas compartidas.

Las dolorosas pérdidas en los medios nacionales

La muerte de Fevrier se suma a otra reciente partida que conmocionó de lleno al espectáculo y al periodismo de nuestro país. Pocos días atrás, también causó un fuerte impacto el fallecimiento de Samuel "Chiche" Gelblung a los 82 años, quien permanecía internado en el Sanatorio Mater Dei debido a complicaciones respiratorias severas.

Tanto Gelblung como Fevrier marcaron un estilo inconfundible desde la gráfica hacia la radio y la televisión, formando parte de una camada de profesionales de la comunicación que dejó un legado imborrable en la cultura popular argentina.