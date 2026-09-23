El músico salteño Lucas Montanaro falleció a los 36 años de manera repentina luego de pocos minutos de sufrir un colapso físico mientras compartía una jornada deportiva en el predio del Club Gimnasia y Tiro de Salta. Según informaron los medios, el músico sufrió una grave descompensación y cayó desplomado en la cancha. Tras este hecho, fue trasladado a la guardia del Hospital San Bernardo en estado crítico.

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Lucas Montanaro falleció tras una fuerte descompensación.

A pesar de las reanimaciones que brindó el equipo médico asignado, se confirmó su fallecimiento a las pocas horas de ingresar a la institución. Frente a la desgarradora noticia, el cantante Mauro Burgos expresó con dolor: "Te voy a extrañar muchísimo, me quedan todos los buenos momentos y tu gran alegría".

Montanaro fue integrante de Macumbicos, una de las agrupaciones con las que desarrolló gran parte de su recorrido artístico, y en los últimos años había acompañado a Canto 4, uno de los conjuntos salteños de mayor reconocimiento, como pianista y tecladista.

Quién era Lucas Montanaro

Lucas Montanaro fue un músico salteño que se desempeñó como tecladista, pianista y cantante dentro de la escena del folclore y la música popular de Salta. Desde joven eligió dedicarse a la música y participó en distintos proyectos y agrupaciones de la provincia.

Uno de los grupos más importantes de su trayectoria fue Macumbicos, agrupación salteña de la que fue uno de sus integrantes y con la que desarrolló una parte importante de su carrera. El grupo, formado en 2013, combinaba composiciones propias con versiones de otros artistas y recorrió distintos escenarios. En 2016 presentó su primer disco, integrado por 14 canciones, diez propias y cuatro versiones.

En los últimos años, Montanaro también estuvo vinculado a Canto 4, reconocido conjunto folclórico salteño, donde participó como pianista y tecladista. En 2024 formó parte de presentaciones importantes del grupo, entre ellas una interpretación de la Misa Criolla de Ariel Ramírez y los festejos por los 25 años de trayectoria de Canto 4, acompañando al conjunto en piano y teclados.