Murió en un accidente en plena gira: dolor por el adiós de un querido cantante a sus 38 años

El ambiente de la música internacional y del rap está de luto tras confirmarse la trágica noticia de la muerte de Camilo Ernesto Pinto Poveda, conocido popularmente en la escena como "Casi Nadie". El artista colombiano de 38 años falleció tras sufrir un trágico accidente en Bruselas, Bélgica, en medio de su gira internacional.

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La trágica novedad fue comunicada de manera oficial por La Casa del Hip Hop Colombiano a través de sus redes sociales, donde expresaron un profundo dolor y enviaron sus condolencias a familiares y seguidores: "Hoy recibimos con tristeza la noticia de la partida de Camilo Ernesto Pinto Poveda, 'Casi Nadie'. Fue un artista, rapero, líder social y una persona que dejó parte de su historia en la cultura y en quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él".

Dolor en la música.

Según precisaron los voceros del organismo cultural, el siniestro ocurrió el pasado 15 de septiembre en la capital belga. El hecho generó una enorme conmoción no solo en la comunidad hip hop de la región, sino también en las redes sociales, donde miles de fanáticos y colegas se volcaron a dejar mensajes de despedida para homenajear su figura.

Quién era Camilo Ernesto Pinto, "Casi Nadie"

Más allá de su destacada carrera como rapero y referente del género urbano en Bogotá, Pinto Poveda se destacó ampliamente por su faceta como líder social. Desde sus inicios, utilizó la música como una potente herramienta de transformación en los barrios más vulnerables, visibilizando problemáticas complejas como la marginación, la desigualdad y la falta de presencia estatal en los sectores periféricos.

Entre sus composiciones más emblemáticas y queridas por el público se encuentran canciones como "Saltamontes", "El templo", "La locura" y "Tosco rap colombiano", piezas esenciales que lo consolidaron como una voz icónica y fundamental dentro de la cultura urbana de su país. Su legado musical y social quedará grabado en la memoria de la escena musical internacional.