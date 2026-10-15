Luto en el folklore por la muerte de un histórico maestro bonaerense

Falleció uno de los exponentes de la cultura folklórica y popular de Balcarce a los 78 años.

El ámbito de la cultura y la música popular bonaerense atraviesa una jornada de duelo tras conocerse el fallecimiento de Juan Domingo "Chiqui" Smiraglia a los 78 años. La noticia se confirmó este miércoles 14 de octubre, causando conmoción entre alumnos, colegas y referentes del circuito criollo por el legado construido a lo largo de más de sesenta años de trayectoria ininterrumpida.

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Smiraglia desarrolló la mayor parte de su labor artística y pedagógica en la localidad de Balcarce, constituyéndose en una figura central para el desarrollo y la preservación de la identidad folklórica de la región.

¿Cómo fueron los inicios de Juan Domingo "Chiqui" Smiraglia en el folklore?

Su camino en el arte nativo comenzó a temprana edad. A los 14 años inició sus estudios en el Instituto Polivalente de Arte de Mar del Plata, graduándose como profesor de Danzas tres años más tarde. A partir de allí, encauzó su carrera hacia la enseñanza pública e institucional.

De la docencia rural en bicicleta al bombo legüero en los escenarios

En su extensa trayectoria docente estuvo al frente del Taller Municipal de Danzas Folklóricas y se desempeñó como profesor en el Centro Tradicionalista General Balcarce. Asimismo, tuvo una participación activa en los inicios de la Peña El Ombú. Su vocación formativa se caracterizó por el compromiso territorial: solía desplazarse en bicicleta hacia las localidades de Los Pinos y San Agustín para impartir clases y acercar el baile tradicional a los jóvenes del ámbito rural.

Además de su labor en la danza, "Chiqui" Smiraglia se destacó como percusionista ejecutante del bombo legüero. Integró la agrupación folklórica Confluencias y acompañó al cantante Pablo Salvatierra en diversos certámenes regionales, compartiendo escenarios con hacedores culturales de la zona como los hermanos Medina y el "Negro" Martino.

La cultura bonaerense despidió Juan Domingo “Chiqui” Smiraglia, un referente del folklore que dedicó su vida a enseñar danzas tradicionales.

El emotivo tributo en la Pulpería Carlos Máximo Cabrera que celebró su legado

En noviembre de 2024, la Municipalidad de Balcarce le brindó un tributo institucional en las instalaciones de la Pulpería Carlos Máximo Cabrera. El encuentro reunió a músicos, agrupaciones de baile, referentes locales y antiguas camadas de estudiantes para destacar su aporte al patrimonio cultural de la provincia. Su enseñanza permanece viva a través de las generaciones de bailarines que continúan difundiendo las expresiones nativas en la región.