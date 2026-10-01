El folklore de La Pampa está de luto porque este jueves 1 de octubre murió María Inés Sosa, recordada como "Pastora Cruz", en la ciudad de Santa Rosa. Tenía 53 años y había atravesado un delicado cuadro de salud. Su partida deja un vacío en la cultura popular del país, especialmente en el circuito folklórico de la provincia.

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Quién era María Inés Sosa: la recordada voz de la Pastora Cruz

Nacida en Telén, Pastora Cruz fue una cantora y folklorista que construyó una carrera ligada a la música y la cultura pampeanas y llevó su voz a escenarios de la provincia y de otros puntos del país. Entre sus canciones más recordadas dejó como legado "Mi Regalo", un tema que sigue vigente con el paso de los años. Sosa supo recorrer escenarios de toda la provincia y también de otros puntos del país, y se convirtió en una de las voces más queridas de la música regional pampeana.

Quienes la conocieron la describen como una artista sencilla, de sonrisa generosa, que se ganó su lugar a fuerza de trabajo y cariño. Además de cantante, era madre y esposa, y en Telén era muy querida por su aporte a la cultura local.

Justamente, la noticia golpeó con fuerza en su pueblo natal. La Municipalidad de Telén, a cargo de la intendenta Susana Bazán, expresó su pesar y acompañó a la familia y a los seres queridos de la artista. En su mensaje, la comuna manifestó: “María Inés dejó una huella muy especial en nuestra localidad a través de su cultura, su canto y su permanente presencia, siendo parte de la identidad y de tantos momentos compartidos por nuestro pueblo”.

Cómo será el último adiós a María Inés Sosa

Los restos de Pastora Cruz serán velados en la sala 6 de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa. El sepelio será este viernes 2 de octubre a las 10 hs, en la capital pampeana. El municipio organizó un traslado para quienes quieran acompañar a la familia. La combi saldrá el viernes a las 7 desde la Municipalidad rumbo a Santa Rosa. Quienes quieran reservar lugar deben comunicarse con la intendenta o con Branco Echeveste.