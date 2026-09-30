Abel Pintos, 42 años: "Lo mejor es vivir con la menor cantidad de miedos posibles"

Abel Pintos compartió el significado profundo que encierra su canción Ibuprofeno y reveló lo que significa el miedo en su vida. El artista analizó el impacto que generan las presiones sociales, la exposición en redes y los temores no resueltos, y detalló de qué manera convirtió sus propias batallas contra la ansiedad en una pieza musical que busca interpelar a sus fans.

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El artista bahiense profundizó en la necesidad de aceptar las vulnerabilidades y aprender a gestionar las emociones para evitar que resulten bloqueantes. "Me parece que lo complicado del miedo es cuando se vuelve paralizante y arrancás a tenerle miedo al miedo ante una situación que uno no sabe o no conoce y no puede tener el control. De todo esto hablo en Ibuprofeno. Lo mejor puede ser vivir con la cantidad de miedos posibles", sostuvo Pintos al explicar la esencia de la composición, en diálogo con TN.

El intérprete de Oncemil y De Solo Vivir se enfocó en cómo la búsqueda de una imagen perfecta afecta el bienestar emocional. "A través de las redes sociales y de la idealización constante a la que estamos expuestos, de la que somos parte, nos idealizamos y pretendemos ser una especie de superhéroe para todos, incluyendo a nuestros hijos y amigos. Todo esto nos carga de ansiedad y nos presiona demasiado", expresó Abel Pintos sobre las expectativas que recaen en la vida moderna.

A su vez, el músico detalló un intercambio clave que mantuvo con un profesional de la salud mental, donde comprendió cómo la sobreexigencia altera los niveles de alerta naturales del cuerpo. "Lo que estoy diciendo con esta canción es que no tengo problema con ser una persona ansiosa. Sí tengo problemas con la ansiedad exacerbada, con la que es innecesaria, que no puedo manejar y me lleva al ibuprofeno de la vida", concluyó Pintos sobre el mensaje central que atraviesa su reciente trabajo.

Abel Pintos.

El mal momento familiar de Abel Pintos

Mora Calabrese -cesposa de Abel Pintos- reveló que atraviesa un duelo familiar tras el fallecimiento de su padre a través de un posteo en sus redes sociales, donde compartió una imagen junto a unas palabras de despedida dedicadas a su progenitor.

La publicación fue realizada en su cuenta personal de Instagram, acompañada por un mensaje en el que expresó el dolor del entorno cercano ante la pérdida. El posteo generó muestras de acompañamiento y solidaridad por parte de la comunidad de seguidores hacia la familia del artista y la empresaria en la plataforma social.