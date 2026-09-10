Abel Pintos enseñó su día a día y dejó ver cómo es la oficina de su productora artística: "Desde acá hablo con el exterior"

Abel Pintos compartió con sus millones de seguidores una mirada exclusiva al corazón de su espacio de trabajo, la productora que creó en 2021. El músico se grabó desde las instalaciones de Plan Divino, la compañía artística que fundó junto a su mánager Jorge Quinteros y el productor Marcelo González, dejando ver la cuidada estética y la funcionalidad del lugar donde planifica sus proyectos musicales y empresariales.

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En las imágenes compartidas por el artista se observa un diseño interior de corte moderno, con pisos símil madera, iluminación fría y una ambientación dominada por afiches, banderas y material gráfico representativo de sus giras y producciones. La firma de Pintos y sus socios logró consolidarse con el tiempo como una usina creativa que también produce espectáculos para otros artistas y contenidos culturales.

Desde una de las oficinas del complejo, el bahiense aprovechó la oportunidad para detallar cómo transcurren sus jornadas laborales y anticipar las novedades que se vienen en su agenda. "Buenas, hoy arranqué muy temprano y estoy en Plan Divino, aquel de allá es un estudio de streaming que hicimos hace poco, desde ahí tengo las notas con el interior y el exterior, o sea las notas a distancia. Hoy voy a seguir hablando de Ibuprofeno y también de la gira Buenaventura, que ya las entradas están a la venta", contó Pintos mirando a cámara mientras señalaba uno de los estudios acondicionados para las entrevistas con medios internacionales y provinciales.

La muestra de la intimidad de su empresa no solo permitió conocer el espacio donde nacen sus ideas, sino también la dinámica de un artista que combina la creación musical con la gestión ejecutiva. Con Ibuprofeno sonando en las plataformas y la logística de su nuevo tour en marcha, la productora se mantiene como el centro neurálgico de la actividad diaria del cantautor.

Abel Pintos, desde sus oficinas.

El nuevo proyecto de la esposa de Abel Pintos

Mora Calabrese amplió su perfil como emprendedora con el lanzamiento de una propuesta orientada al bienestar integral en la ciudad de Resistencia. A través de la marca Chama Almacén, Calabrese puso en marcha dos locales comerciales pensados para acercar alternativas naturales y sustentables a los consumidores interesados en incorporar hábitos saludables en su vida cotidiana.

El proyecto concentra en un mismo espacio opciones funcionales para el día a día, integrando la alimentación saludable con artículos de higiene y cuidado personal comprometidos con el cuidado ambiental. La oferta impulsada por la pareja del cantante incluye desde untables artesanales preparados con materias primas naturales hasta comidas congeladas diseñadas para resolver las comidas diarias. Asimismo, la propuesta suma una línea de cosmética consciente que abarca productos de cuidado capilar ecofriendly y fórmulas para la protección de la piel.