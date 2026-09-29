La triste noticia familiar que confirmó la esposa de Abel Pintos: "Te vamos a extrañar toda la vida"

La familia de Abel Pintos atraviesa un difícil momento tras el fallecimiento del padre de su esposa, Mora Calabrese, con quien está casado desde hace cinco años. La triste noticia fue dada a conocer por la propia empresaria a través de un mensaje en sus redes sociales, donde despidió a su padre con una imagen que conmovió a sus seguidores.

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Calabrese hizo la publicación en su Instagram personal y adjuntó una foto de su papá acompañada por unas breves palabras de despedida: "Chau pa, te vamos a extrañar toda la vida". La emotiva dedicatoria sintetizó el dolor del entorno familiar ante la pérdida y despertó una inmediata muestra de afecto hacia la esposa del referente de la música popular.

Tras dar a conocer la noticia, la sección de comentarios del posteo se colmó de mensajes de apoyo, condolencias y muestras de afecto dirigidos hacia Calabrese y el cantante de folklore y pop. Cientos de usuarios, allegados y seguidores del artista se hicieron presentes de manera virtual tras la partida del suego de Pintos, cuya causa se desconoce.

Por el momento, la familia atraviesa el duelo en la intimidad, con el afecto de sus seres queridos y con las numerosas expresiones de solidaridad de la comunidad de fanáticos que acompaña cotidianamente la carrera del músico.

El posteo de Mora Calabrese.

El nuevo emprendimiento de la espos de Abel Pintos

Mora Calabrese, empresaria y esposa del músico Abel Pintos, diversificó su actividad comercial en la ciudad de Resistencia mediante el lanzamiento de una propuesta enfocada en la salud integral y el consumo sustentable. Bajo la denominación Chama Almacén, el proyecto concretó la apertura simultánea de dos locales comerciales orientados a proveer insumos de origen natural a la comunidad local.

La propuesta comercial estructura su oferta en torno a la nutrición y el cuidado personal con criterios ecológicos. En las estanterías de ambos puntos de venta se distribuyen desde untables de producción artesanal y platos preparados ultracongelados para el consumo diario, hasta líneas de cosmética ambientalmente responsables dedicadas a la dermoestética y la salud capilar. A su vez, el modelo de negocio incorpora una instancia de asesoramiento personalizado destinado a orientar a los clientes en la selección de productos acordes a sus necesidades de bienestar.